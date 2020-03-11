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Suriye'ye zırhlı araç sevkiyatı

TÜRKİYE'nin çeşitli illerindeki birliklerden Bahar Kalkanı Harekatına destek amacıyla sevk edilen zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.

11.03.2020 20:43 | Son Güncelleme: 11.03.2020 20:43
Suriye'ye zırhlı araç sevkiyatı

TÜRKİYE'nin çeşitli illerindeki birliklerden Bahar Kalkanı Harekatına destek amacıyla sevk edilen zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Gaziantep 'in İslahiye ilçesine ulaştı.

Farklı kentlerdeki askeri birliklerden ateşkesin ardından Bahar Kalkanı Harekatına destek amaçlı sınıra sevk edilen araçlardan oluşan askeri konvoy, güvenlik önlemleri arasında Hatay yönüne hareket etti. Konvoydaki araçların Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçerek Suriye 'nin İdlib kentinde bulunan TSK'nın üs bölgelerinde konuşlandırılacağı öğrenildi


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Kaynak: DHA

Etiketler : Bahar Kalkanı Harekatı, Gaziantep, Suriye, Güncel

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