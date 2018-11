Suriyeli 2,35'lik Cuma Yeniden Ayağa Kalkmak İstiyor

30 Kasım 2018 Cuma 11:10



İSMİHAN ÖZGÜVEN - Hormonal bozukluk nedeniyle sürekli uzayan boyu 2 metre 35 santimetreye ulaşan Suriyeli Cuma Türkmen, üç yıldan bu yana mahkum olduğu akülü araçtan kurtulup adım atacağı günü sabırsızlıkla bekliyor.Ülkesindeki iç savaş ve sağlık problemleri yüzünden anne babası ve altı kız kardeşiyle Türkmendağı bölgesinden Türkiye'ye sığınan 26 yaşındaki Türkmen, boyunun sürekli uzaması nedeniyle yaşadığı sağlık sorunlarından kurtulmak için tedavi görüyor.Türkiye'ye geldiği altı yıl önce 2 metre 15 santimetre olan boyu 2 metre 35 santimetreye ulaşan Cuma Türkmen, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun üç yıl önce hediye ettiği akülü sandalye ile günlük yaşamını sürdürmeye çalışıyor.Türkiye'de de iki ameliyat geçiren ve boyunun uzaması bir nebze olsun azaltılan genç, her ihtiyacını ailesinin desteğiyle giderebiliyor.Yeniden ayağa kalkabilmenin hayalini kuran Türkmen, çeşitli hastanelerin ardından bir süre önce başvurduğu Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi ile endokrin bölümünde tedavi görüyor.Boyunun uzun olması dolayısıyla iki yatağın birleştirilmesiyle oluşturulan alanda fizyoterapistlerin yardımıyla tedavi gören Türkmen, uzun boyuyla diğer hastaların da ilgi odağı oluyor.Cuma Türkmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, boyunun sürekli uzamasından kaynaklı şikayetlerinin her geçen gün arttığını söyledi.Rahatsızlığı nedeniyle yaşıtları gibi bir hayat süremediğini dile getiren Türkmen, Suriye'de üç ameliyat geçirdiğini, iç savaş nedeniyle geldiği Türkiye'de de tedavisinin sürdüğünü belirtti."55 numara ayakkabısı özel yapılıyor"Türkmen, Türkiye'nin tedavisi için gerekli her türlü desteği ve imkanı sağladığını aktararak "Boy uzun olunca sıkıntılar da oluyor. Sırt ağrıları çekiyorum, yürüyemiyorum. Bundan sonrası için sağlığıma kavuşup eskisi gibi yürüyüp dolaşmak, bir de aileme maddi katkıda bulunmak istiyorum. Bugüne kadar bulunamadım, bundan sonra ailem için elimden geleni yapmak isterim." diye konuştu.Boyunun uzun olması nedeniyle kıyafet ve ayakkabı bulmakta sıkıntı yaşadığını vurgulayan Türkmen, 55 numara olan ayakkabısını Kahramanmaraş'ta özel yaptırdığını söyledi.Oğlunun yanından bir an olsun ayrılmayan anne Durla Türkmen de tek dileğinin Cuma'nın iyileşip sağlığına kavuşması olduğunu dile getirdi."İlk günlerden destekle ayağa kalkmayı başardı"Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi fizyoterapisti Efe Öner ise Türkmen'i ayağa kaldırmak için çalışmalar yaptıklarını anlattı.Türkmen'in tedavisini endokrin bölümüyle beraber yürüttüklerini aktaran Öner, "Cuma'yı ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Denge bozukluklarını gidermek için güçlendirme, ayakta durma egzersizleri yaptırıyoruz. Tedavi yeni başladı ve şu an iyi gidiyor. Destekle ayağa kalkmayı başardı." ifadesini kullandı.