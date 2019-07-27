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Suriyeli 25 kişilik ailenin kaldığı ev yandı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, 25 kişilik Suriyeli ailenin kaldığı ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

27.07.2019 14:12 Suriyeli 25 kişilik ailenin kaldığı ev yandı
MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, 25 kişilik Suriyeli ailenin kaldığı ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Mustafa Kemal Mahallesi Kültür Sokak'taki Mehmet Mezher Aydın'ın sahibi olduğu ve Suriyeli Emin Osman'ın 25 kişilik ailesiyle yaşadığı müstakil evde, cuma akşam yangın çıktı.
Alevler, kısa sürede tüm evi zardı. Suriyeliler, dışarı çıkarak canlarını kurtardı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevleri yaklaşık bir saatlik çaba sonucunda söndürürken, ev kullanılmaz hale geldi.
Polis ve itfaiye ekipleri, elektrik kontağının neden olduğu sanılan yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlattı.



Turgutlu, İtfaiye, Aydın, Güncel

Kaynak: DHA

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