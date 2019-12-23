Haberler » Güncel » Suriyeli 25 kursiyer hafızlık belgesi aldı - Haber

Suriyeli 25 kursiyer hafızlık belgesi aldı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Kuran Kursu'na giden Suriyeli 25 kız öğrenci, düzenlenen törenle hafızlık belgesi aldı.

23.12.2019 13:54 | Son Güncelleme: 23.12.2019 13:54 Suriyeli 25 kursiyer hafızlık belgesi aldı
'in İslahiye ilçesinde Kuran Kursu'na giden Suriyeli 25 kız öğrenci, düzenlenen törenle hafızlık belgesi aldı.
İslahiye'deki 5 camide ilçe müftülüğü koordinesinde düzenlenen kursları başarıyla tamamlayan 25 Suriyeli kız talebe, Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek hafız oldu.
Hafızlıklarını tamamlayan öğrencileri onurlandırmak adına ilçe müftülüğüne bağlı Hz. Aişe Yatılı Hafızlık Kız Kur'an Kursu'nda "kardeşlik buluşması" programı düzenlendi.
Suriyeli Eğitim Sorumlusu Ebu Hanife, programda yaptığı konuşmada kursiyerleri tebrik etti. Hanife, kendilerine imkan sağlayan ve kendilerini muhacir olarak kabul eden Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne teşekkür etti.

İslahiye Müftüsü Ramazan Yıldırım ise Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen ve hafızlık gibi ulvi mertebeye ulaşan tüm çocuklara ve hocalarına teşekkür etti.

Programın sonunda hafızlığını tamamlayan Suriyeli öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtılarak belgeleri takdim edildi.

Gaziantep, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:56   Elazığlı iş adamları çimento fabrikasında incelemelerde bulundu - Haber
15:56   Ardahan'da buzağı ölümlerinin önlenmesi amacıyla protokol imzalandı - Haber
15:55   ERDOĞAN: (KANAL İSTANBUL) BİRİLERİ 'YAPTIRMAYIZ' DİYE MÜTEAHHİTLERE TEHDİT SAVURUYOR - Haber
15:55   Nevşehir Belediyespor 2. Devre için Antalya'da güç depoluyor - Haber
15:55   Denizli'de sağanak etkili oldu (3) - Haber
14:37   Yol kenarında yürüyen çifte kamyonet çarptı bir kişi hayatını kaybetti - Haber
14:23   Eren Bülbül'ü şehit eden PKK'lı teröristin cenazesine katılan HDP'li başkan tutuklandı - Haber
13:12   Son dakika: Ceren Özdemir davası 20 Ocak 2020'ye ertelendi! Sanığın akıl dengesinin yerinde olup olmadığı araştırılacak - Haber
12:40   Ceren Özdemir''in katili Arduç: Kaçacağımı söyledim - Haber
12:38   Son Dakika: Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili 5 kişiye idam cezası verildi - Haber
23.12.2019 15:57:00