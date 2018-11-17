17 Kasım 2018, 11:28

Suriyeli Aile Karbonmonoksit Gazından Zehirlendi

Suriyeli Aile Karbonmonoksit Gazından Zehirlendi

Adıyaman’da sobadan sızan karbonmonoksit gazından Suriyeli aile zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından Suriyeli aile zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Olay, Bahçelievler Mahallesi Alpaslan Caddesi'nde yaşayan Suriyeli aile Sene el Reco (29), Ali Bilal (30) ve Ömer Ali Bilal (12), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Zehirlendiklerini fark eden aile fertleri durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri zehirlenen şahısları Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Şahısların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - ADIYAMAN Ömer Ali,Bahçelievler Mahallesi,Adıyaman
17 Kasım 2018 Cumartesi 11:28



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