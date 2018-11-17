Suriyeli Aile Karbonmonoksit Gazından Zehirlendi

Adıyaman
'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından Suriyeli aile zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.
Olay, Bahçelievler Mahallesi
Alpaslan Caddesi'nde yaşayan Suriyeli aile Sene el Reco (29), Ali Bilal (30) ve Ömer Ali
Bilal (12), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Zehirlendiklerini fark eden aile fertleri durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri zehirlenen şahısları Adıyaman Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Şahısların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - ADIYAMAN
Ömer Ali,Bahçelievler Mahallesi,Adıyaman
17 Kasım 2018 Cumartesi 11:28