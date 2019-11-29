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Suriyeli ailenin barındığı eski Kur'an kursunda yangın çıktı

Aydın'ın Efeler ilçesinde, eskiden Kız Kur'an Kursu olarak kullanılan ve Suriyeli bir ailenin barındığı evde çıkan yangında maddi hasar oluştu.

29.11.2019 11:50 | Son Güncelleme: 29.11.2019 11:56Suriyeli ailenin barındığı eski Kur'an kursunda yangın çıktı
Aydın'ın ilçesinde, eskiden Kız Kur'an Kursu olarak kullanılan ve Suriyeli bir ailenin barındığı evde çıkan yangında maddi hasar oluştu.

Olay, saat 10.30 sıralarında Efeler ilçesi Zeybek Mahallesi Işıklı Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; eskiden Kız Kur'an Kursu olarak kullanılırken 1,5 yıl önce tahliye edilen ve mal sahibinin bilgisi dahilinde Suriyeli bir ailenin barındırıldığı binada yangın çıktı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye kısa sürede intikal eden Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü.

İlk incelemeler sonucunda elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın sebebiyle bina içinde büyük çapta maddi hasar oluştu. Olay Yeri İnceleme ekipleri, yangında maddi hasar oluşan binada inceleme yaptı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Efeler, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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