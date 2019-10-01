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Suriyeli ailenin evinde korkutan yangın

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde Suriyeli ailenin kaldığı evde yangın çıktı.

01.10.2019 13:20Suriyeli ailenin evinde korkutan yangın
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde Suriyeli ailenin kaldığı evde yangın çıktı. Yangın itfaiye erlerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, Akyazı ilçesi Konuralp Mahallesi'nde bulunan ve Suriyeli bir ailenin kaldığı iki katlı evde çıktı. Elektrik ısıtıcısından kaynaklandığı iddia edilen yangın kısa sürede büyüdü. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Sakarya, Akyazı, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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