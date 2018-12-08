Suriyeli Anneler Çocuklarıyla Arajmanlar Yaptı

Hatay
'ın Reyhanlı
ilçesindeki Suriyeli anneler ve çocukları, Hacettepe Üniversitesi Genç Kızılay
Topluluğu üyelerinin yürüttüğü Kelebek Etkisi Projesi ile çiçek ve çeşitli nesneler kullanarak, teraryum adı verilen arajmanlar yaptı.
Hacettepe Üniversitesi Genç Kızılay Topluluğu üyesi 20 gönüllü, Türk Kızılay Hatay Toplum Merkezinde Reyhanlı ilçesinde yaşayan Suriyeli anne ve çocuklarıyla bir araya geldi.
Suriyeli anne ve çocukları, topluluk üyelerinin küçük farklılıklarla insanların yaşamında etki yaratmayı hedefledikleri Kelebek Etkisi Projesi kapsamında, çiçek ve çeşitli nesneler kullanarak teraryum adı verilen arajmanlar yapmasını öğrendi.
Eğitmenler eşliğinde, el emeği göz nuruyla birbirinden güzel çalışmalar ortaya koyan Suriyeli anneler, yaptıkları teraryumları evlerine götürdü.
Gönüllüler ve Suriyeli anneler ile çocukları İnsan Hakları Hatıra Ormanı da oluşturdu.
Genç Hacettepe Türk Kızılay Topluluğu Yönetim Kurulu üyelerinden Hüsna Yayla, gazetecilere yaptığı açıklamada, küçük dokunuşlarla büyük etkiler yaratmak istediklerini belirtti.
Suriyeli annelerden İman Elevi de Türk Kızılay'a sağladıkları imkanlardan ve kendilerine gösterilen ilgiden dolayı teşekkür ettiklerini ifade etti.
08 Aralık 2018 Cumartesi 15:51