Suriyeli Antikacı, Geçmiş Günleri Antikalarla Anıyor

Kaynak: İHA

Suriyeli antikacı Haitham Tabakha, kendisini güzel zaman olarak adlandırdığı geçmişe götüren antikalarla nostalji yaşıyor.Suriyeli antikacı Haitham Tabakha, geçmişten bugüne biriktirdiği ve kendisini 'güzel zamanlar' olarak adlandırdığı geçmişe götüren antikalarla adeta bir nostalji yaşıyor. Tabakha, hayatındaki en iyi yılların 1950 ile 1980 arasındaki yıllar olduğunu söyleyerek, o yılların barış içinde geçirdikleri ve insanların birbirlerini sevdiği en güzel yıllar olduğunu belirtti. Şam'ın merkezindeki evinde o yıllardan çok sayıda antika biriktiren Tabakha'nın koleksiyonunda, eski mutfak eşyaları, su pompaları, madeni paralar ve banknotlar yanı sıra eski lambaların bakır parçaları da yer alıyor.Evine herkesi davet ediyor2 katlı eski evinde istiflediği her bir antika parçanın hikayesini bildiğini söyleyen Tabakha, artık bir müze haline gelen evine sanatçıları, öğrencileri hatta yetkilileri antikalarını görmeleri için davet ediyor.Konuklarını genellikle ipekten yapılmış uzun bir Arap giysisi ve Tarboush adında kırmızı bir şapka ile karşılayan Tabakha, misafirlerine Arapça şiirler okuyor."Antika toplamak benim için bir saplantı"Antikacı Tabakha, "Eski eşyaları parça parça toplamak, çocukluğumdan beri benim saplantımdı. Ayrıca bir kıyafet dükkanım var ve çocuklarım da ben antika toplamakla meşgulken kıyafet dükkanında çalıştı. Antika merakı hobi olduğu için antika parçaları araştırıyorum. Her zaman daha fazlasını isterim ancak bu hobinin büyük bir alana ve çok paraya ihtiyacı var. Ne zaman param olursa, yeni parçalar alırım" dedi.Müzesinin kendisine ait bir kutsal alan olduğunu ve evinde sevdiği güzel geçmişi yaşadığı için tüm sorunların ortadan kalktığını söyleyen Tabakha, "Evime girdiğimde ikinci katta uyurum, alt katta ise diğer vakitlerimi geçiririm. Çoğu zaman güzel geçmişte yaşadığımı düşünüyor, mutlu oluyorum ve başka bir şeyi unutuyorum" ifadelerini kullandı.Savaşta uykusuz geçen gecelerŞam ve çevresinde süren savaş sırasında evine top mermisi isabet etmesinden ya da yağmacıların gelmesinden korkan Tabakha, "Savaş devam ederken eve isabet edecek top mermilerinden ya da yağmacıların eve gelmesinden çok korkuyordum. Bu yüzden çoğu geceyi uykusuz geçirirdim. Bazen uyurdum ama uykuda bile antikaları düşünürdüm" dedi.Geçtiğimiz Mayıs ayında Şam etrafında süren savaş sona erdiğinden beri bölgede durum çok daha farklı. - ŞAM