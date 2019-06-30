30.06.2019 21:52
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Suriyeli aşiret liderlerinden YPG/PKK'ya tepki

Suriyeli aşiret liderlerinden YPG/PKK

SURİYE Kabileler ve Aşiretler Meclisi üyeleri, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde düzenlenen toplantıda bir araya gelip, terör örgütü YPG/PKK'ya tepki gösterdi.

SURİYE Kabileler ve Aşiretler Meclisi üyeleri, Şanlıurfa 'nın Ceylanpınar ilçesinde düzenlenen toplantıda bir araya gelip, terör örgütü YPG/ Pkk 'ya tepki gösterdi.
Suriye sınırındaki Ceylanpınar'da gerçekleştirilen toplantıya, meclis üyeleri ile 50 aşiret temsilcisi katıldı. Toplantıda, terör örgütü YPG/ Pkk 'ya tepki gösterildi. Kabile ve aşiret liderleri, YPG/ Pkk 'nın Suriye 'de artan saldırılarına değinip, bundan sonraki süreçte takip edecekleri politikaları tartıştı. Toplantıda konuşan Harp aşireti liderlerinden Hacı Ahmet Ubeyd, "Örgüt, itaat etmediğimiz için şu an Suriye 'de ekili arazilerimizi yakıyor. YPG/PKK müfredatına uyulmasını istiyor. Örgüt, karşı çıkanları katlediyor, bölgenin demografik yapısını değiştirmeye çalışıyor. İnsanları sindirme çalışmaları her geçen gün artıyor. YPG/PKK'nın bu girişimlerini reddediyor ve şiddetle kınıyoruz. Fırat'ın doğusunda yaşayan halkların, Arap'ı, Kürt'ü, Türkmen'i ve Ezidi'sinin bu zulümlere karşı ortak tepki koyup, birlikte hareket etmesini bekliyoruz" dedi.


- Şanlıurfa
Kaynak: DHA
Şanlıurfa , Suriye , PKK , Güncel

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