Suriyeli Asya 22 Ameliyatla Ayağa Kalktı

RAUF MALTAŞ - Suriye 'deki iç savaşta evlerine bomba isabet etmesi sonucu bacaklarından yaralanan ve tekerlekli sandalyeye mahkum olan Suriyeli Asya Nur, Türkiye 'de gerçekleştirilen 22 operasyonun ardından yeniden yürüyebilmenin sevincini yaşıyor.Suriye'nin Deyrizor kentine Esed rejimi tarafından atılan bombanın Nur ailesinin evine isabet etmesi sonucu ailenin 30 yaşındaki oğlu İbrahim hayatını kaybetti, 21 yaşındaki kızı Asya ise bacaklarına isabet eden şarapnel parçalarıyla ağır yaralandı.Türkiye'ye gelen Nur ailesi, engelli kalan kızlarını Şanlıurfa ve Malatya 'daki hastanelerde tedavi ettirmek için uğraşsa da sonuç alamadı.Tedavide gecikilmesi, maliyetlerin yüksek olması ve ileri merkezlere ihtiyaç olması gibi nedenlerle Asya Nur tekerlekli sandalyeye mahkum oldu.Nur ailesinin 2014 yılında destek talebinde bulunduğu Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu üyeleri konuyla ilgili yaptığı araştırma ve incelemede Asya Nur'un İstanbul 'da tedavi edilebileceğini öğrendi.İsminin açıklanmasını istemeyen Trabzonlu bir hayırsever ise platform aracılığıyla durumundan haberdar olduğu Asya'nın 4 yıl süren tüm tedavi masraflarını karşıladı. Bu süreçte yaklaşık 22 operasyon geçiren Asya, yeniden sağlığına kavuşarak yürüyebilmenin sevincini yaşıyor."İyice çaresiz kaldım"Asya Nur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkesinde çok zor günler geçirdiğini söyledi.Türkiye'de herkesin kendilerine yardımda bulunduğunu belirten Nur, "Savaş esnasında evimize bomba düştü. Kardeşim şehit oldu, ben de sakat kaldım. İkimizin bu durumu ailemizi çok üzdü. Suriye'de barınacak yerimiz kalmayınca Türkiye'ye sığınmaya karar verdik. Ailem beni sakat halimle Türkiye'ye getirdi. Burada ilk geldiğimiz dönemde 6 ay hastanelerde kaldım, ameliyatlar geçirdim. Kemik çürüdüğü için bacaklarımın kesileceği de söylenince iyice çaresiz kaldım." diye konuştu.Yurt içinde ve dışında Suriyelilere destek olan Şanlıurfa İnsani Yardım Platformuna son çare olarak başvurduğunu vurgulayan Nur, Trabzonlu bir hayırseverin yardımcı olacağını öğrenince adeta yeniden doğduğunu dile getirdi.Nur, tekrar yürümeye başladığı için şükrettiğini aktararak, şöyle devam etti:"Artık kendi derdim beni yormuş, bıktırmıştı, adeta yaşamayı bile bırakmıştım. Çünkü iki bacağım sakat, kardeşim şehit olmuş, ülkemizi terk etmişiz, 'bana biri sahip çıkar mı' diye hep bir umutla bekliyordum. İstanbul'da tedavi olmaya başlayınca yavaş yavaş hayata tekrar tutunmaya başladım. İyileşmeye başladıkça, geçen her bir ameliyat beni hayata daha çok bağladı. Ameliyatlardan önce sahipsiz ve çok zor durumdaydım. Şimdi ise yürümeye başladım çok şükür, çok mutlu ve huzurluyum. Artık yürüyebildiğim için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."Nur, tedavi sürecinin başından sonuna kadar yardımcı olup ağabeylik yapan platform gönüllüsü Mehmet Karakuşlu ve hayırsever iş adamına da teşekkür etti."Destek olmasa umudumuz yoktu" Anne Şiham Nur da onca ameliyattan sonra kızının ayağının kesileceğine inanmaya başladığını söyledi.Kızının engelli olmasının verdiği üzüntüyü tarif edemeyeceğini anlatan Nur, "Şu an durumu çok iyi, hem yardımseverlere hem platforma çok teşekkür ederiz. Başta Allah olmak üzere platform ve hayırseverlerin desteğiyle çok şükür bugünleri gördük. Destekler olmasaydı bizim hiç umudumuz yoktu. Bize madden ve manen her türlü yardım yapıldı. Çok şükür artık kızımız desteksiz yürüyor. İzinlerden, uçak biletlerine, tercümandan gıda yardımına kadar akla gelen her şey bize karşılıksız verildi. Bu çok kolay bir şey değil biliyoruz, Allah razı olsun." şeklinde konuştu."Evlendiği zaman çeyizi benden"Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu Başkanı Osman Gerem de tedavi sürecinde emeği geçen herkese teşekkür etti.Daha önce platforma katkısı olan Karadenizli bir iş adamına Asya'nın durumunu ilettiklerini belirten Gerem, Trabzonlu iş adamının yarım saat içerisinde İstanbul'da özel bir hastane ayarlayarak hastanın tedavisine hemen başlanmasını sağladığını anlattı.Gerem, Asya Nur'un İstanbul'da farklı hastanelerde tedavi olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:"Bize en son yürüyecek denilince çok sevindik. Gencecik bir kızın ayağının kesilmesi veyahut yürümesi söz konusuydu. Ülke olarak birleşip bir genç kızın yürümesine vesile olduk. Evlendiği zaman da söz verdim, çeyizini kendim yapacağım. Yuva kurup, aile sahibi olacak. Bu durum bizi çok sevindiriyor. Özellikle Trabzonlu hayırseverimize bu zorlu ve maliyetli masrafı karşıladığı için teşekkür ediyoruz. Maliyeti 100 bin lirayı geçti, burada önemli olan insandır. Kardeşimizin yürüyecek olması bizim için en büyük sevinçtir."