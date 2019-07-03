Suriyeli Aye taburcu edildi

Suriye'nin İdlib kentinde ailesiyle çadırda kalan ve kalbindeki rahatsızlık nedeniyle Türkiye'de ameliyatı yapılan Aye bebek, taburcu edildi.

Anadolu Ajansının, Suriye'nin Hama kentindeki rejim saldırılarından ailesiyle İdlib'e sığınan ve kalbindeki rahatsızlık nedeniyle sürekli kriz geçiren küçük Aye'nin hikayesini haberleştirmesinin ardından tedavisi için başlatılan girişimler kapsamında annesi Sevre Resle Muhammed Um Rahaf, babası Muhammed Halil El Yusuf ve 5 yaşındaki ablası Rahaf El Yusuf ile Türkiye'ye getirilen 2 yaşındaki Aye, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde gerçekleştirilen ameliyatla sağlığına kavuştu.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Uğur Göçen tarafından gerçekleştirilen ameliyatın ardından kalbindeki delik tedavi edilen Aye'nin, yapılan son kontrollerinin ardından hastaneden taburcu edilmesi kararlaştırıldı.

Çocuk Kardiyoloji Bölümünde görevli Doç. Dr. Sevcan Erdem, taburcu öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Aye'nin 20 gün önce ameliyatının gerçekleştirildiğini ve kalbindeki deliğin kapatıldığını anımsattı.

Aye'nin akciğer basıncının halen istenilen düzeyde olmadığını dile getiren Erdem, "Akciğer basıncı çok yüksek olduğu için küçük bir açıklık bırakıldı. Bugün yaptığımız kontrolde akciğer basıncı halen yüksek, henüz istediğimiz düzeylere inmedi. Zaten onun için biraz zamana ihtiyacımız var. Bir süre daha yakın takip etmemiz gerekiyor. Ameliyat kısmı bitti ama takip ve tedavi sürecimiz devam edecek. İlaçlarını düzenleyip evine gönderiyoruz ama kontrollerine gelecek." diye konuştu.

Anne Sevre Resle Muhammed Um Rahaf da Türk yetkililer sayesinde kızının ameliyatının gerçekleştirildiğini dile getirerek, "Önceden kızımın durumu sıkıntılıydı. Şimdi çok şükür iyi. Kızımın tedavisi için bizlere gereken her şey sağlandı. Herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

Anne Rahaf, tedavi sürecinin ardından Türkiye'de kalmak istediklerini aktardı.

Baba Muhammed Halil El Yusuf da Aye'nin sağlına kavuşmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı da Suriye'deki kamplarda çalışan görevlilerinin sağlık kontrollerinde Aye'yi bulduğunu ve tedavi için Türkiye'ye getirdiklerini söyledi.

Aye'nin tedavisinin yapılarak sağlığına kavuştuğunu aktaran Saygılı, bu süre içerisinde ailesinin de barınma ve diğer ihtiyaçlarının kendileri tarafından karşılandığını kaydetti.

Saygılı, sağlık sorunu tamamen giderildiğinde Aye ve ailesinin Suriye'de Kızılay'ın kamplarında misafir edilmeye devam edeceğini belirtti.

Kaynak: AA