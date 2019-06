Suriyeli Aye Türkiye'de şifa buldu

İSMİHAN ÖZGÜVEN - Suriye'nin İdlib kentinde ailesiyle çadırda kalan ve kalbinde rahatsızlık bulunan 2 yaşındaki Aye, Türkiye'de gerçekleştirilen ameliyatla şifa buldu.

Anadolu Ajansının, Suriye'nin Hama kentindeki rejim saldırılarından ailesiyle İdlib'e sığınan ve kalbindeki rahatsızlık nedeniyle sürekli kriz geçiren küçük Aye'nin hikayesini haberleştirmesinin ardından tedavisi için başlatılan girişimler kapsamında annesi Sevre Resle Muhammed Um Rahaf, babası Muhammed Halil El Yusuf ve 5 yaşındaki ablası Rahaf El Yusuf ile Türkiye'ye getirilen küçük Aye, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde tedavi altına alındı.

Geçtiğimiz günlerde anjiyosu gerçekleştirilen ve kalbinde delik olduğu belirlenen Aye ameliyat edildi.

Bir süre yoğun bakımda tutulan Aye, hastanenin Kalp Damar Cerrahisi Bölümünde normal odaya çıkarılarak takip altına alındı.

"Hiçbir sıkıntımız yok"

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Uğur Göçen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı öncesi savaş ortamından çıkarılarak getirilen Aye'nin yapılan tetkiklerin ardından tedavisine başlandığını hatırlattı.

Aye'nin ameliyata alındığını aktaran Göçen, şöyle devam etti:

"Kalpteki büyük deliği kapatarak çocuğumuzu sağlıklı bir duruma getirdik. Şu an takiplerinde de herhangi bir sıkıntı yok. İnşallah bundan sonraki süreçlerde de böyle olur. Bu delik normalden biraz daha büyüktü, akciğere giden damara yüksek bir basınç uyguluyordu. Hasara neden olabilecek duruma doğru bir gidiş vardı, sınırda bir pozisyondaydı. Bu patoloji erken zamanda fark edilip kapatılarak hastanın sağlığına kavuşmasında faydalı oldu. Şu anda takiplerinde hiçbir sıkıntımız yok."

Göçen, Aye'nin kalbindeki deliğin kapatılmasının ardından daha hızlı bir gelişim göstereceğini, yaşıtları gibi koşup, oynayabileceğini sözlerine ekledi.

"Kızımın şu an sağlığı gerçekten iyi"

Anne Sevre Resle Muhammed Um Rahaf da kızının sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu belirtti.

Türk Kızılaya ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden anne Rahaf, "Çocuğumun iyi olduğunu, tedavi olduğunu görmek çok başka bir duygu. Çok şükür bize çok destek oldular, her şeyimizle ilgilendiler. Kızımın şu an sağlığı gerçekten iyi." dedi.

Baba Muhammed Halil El Yusuf da kızının sağlığına kavuşması için seferber olan Türk yetkililere teşekkür etti.

Kızının artık kalbi nedeniyle sıkıntı yaşamayacağını dile getiren baba Yusuf, Aye gibi şifa bekleyenlerin bir an önce sağlığına kavuşması temennisinde bulundu.

Türk Kızılay Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, Suriye'de savaş ortamında bulunan Aye'nin yapılan girişimlerle tedavi için Türkiye'ye getirildiğini hatırlattı.

Aye sağlığına kavuştuğu için mutlu olduklarını dile getiren Saygılı, "Ailesinin yüzü gülsün, tüm çocukların yüzü gülsün. Kızılay nerede bir mazlum, dünyanın neresinde bir mağdur varsa ona el uzatıyor, milletimiz adına yaraya merhem oluyor. Bugün de aynı şefkat ve muhabbetle Aye kızımızı kucaklıyoruz." ifadelerini kullandı.

Saygılı, Aye'nin tedavi sürecinde anne, babası ve diğer kardeşinin de konaklama ve diğer ihtiyaçlarıyla yakından ilgilendiklerini aktardı.

