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Suriyeli baba ve oğlu, buldukları cüzdanı polise teslim etti

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde Suriye uyruklu Ali el-Muhammed ile oğlu Abdülrezzak el-Muhammed, yolda bulduğu içinde 2 bin lira ve kredi kartları olan cüzdanı, polise teslim etti.

10.11.2019 10:53 | Son Güncelleme: 10.11.2019 10:53Suriyeli baba ve oğlu, buldukları cüzdanı polise teslim etti

Afyonkarahisar'ın ilçesinde uyruklu Ali el-Muhammed ile oğlu Abdülrezzak el-Muhammed, yolda bulduğu içinde 2 bin lira ve kredi kartları olan cüzdanı, polise teslim etti.

İmaret Mahallesi'nde dün saat 20.00 sıralarında, yaya olarak evine giden inşaat işçisi Suriye uyruklu Ali el-Muhammed ile oğlu Abdülrezzak el-Muhammed, kaldırımda cüzdan buldu. Baba ve oğul, içinde 2 bin lira ve kredi kartları olan cüzdanı, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüp teslim etti. Polis, içindeki kimlikten yola çıkarak cüzdanın sahibi olan mahallenin muhtarı Hakan Aktepe'ye ulaştı ve İlçe Emniyet Müdürlüğüne çağırdı. Emniyete gelip, cüzdanı teslim alan muhtar Aktepe, Suriyeli baba ve oğul El-Muhammed'e sarıldı.

Muhtar Aktepe'nin bir miktar para teklifini Suriyeli baba ve oğlu kabul etmedi. Hakan Aktepe, zorla Abdülrezzak'a 50 lira harçlık verdi.

Kendisinin de yardım faaliyetleri çerçevesinde iki defa Suriye'ye gittiğini belirten muhtar Aktepe, Allah razı olsun. Ben de çok mutlu oldum. Helal süt emmiş insanlarmış. Suriyeli olunca da daha çok duygulandım dedi.



Bolvadin, Suriye, Afyon, Güncel

Kaynak: DHA

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