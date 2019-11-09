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Suriyeli baba ve oğlu, buldukları para dolu cüzdanı polise teslim etti

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde Suriye uyruklu Ali el-Muhammed ile oğlu Abdülrezzak el-Muhammed, yolda bulduğu içinde 2 bin lira ve kredi kartları olan cüzdanı, polise teslim etti.

09.11.2019 21:50 | Son Güncelleme: 09.11.2019 21:54Suriyeli baba ve oğlu, buldukları para dolu cüzdanı polise teslim etti
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde uyruklu Ali el-Muhammed ile oğlu Abdülrezzak el-Muhammed, yolda bulduğu içinde 2 bin lira ve kredi kartları olan cüzdanı, polise teslim etti.
İmaret Mahallesi'nde akşam saatlerinde, yaya olarak evine giden inşaat işçisi Suriye uyruklu Ali el-Muhammed ile oğlu Abdülrezzak el-Muhammed, kaldırımda cüzdan buldu.
Baba ve oğul, içinde 2 bin lira ve kredi kartları olan cüzdanı, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüp teslim etti.
Polis, içindeki kimlikten yola çıkarak cüzdanın sahibi olan mahallenin muhtarı Hakan Aktepe'ye ulaştı ve İlçe Emniyet Müdürlüğüne çağırdı.
Emniyete gelip, cüzdanı teslim alan muhtar Aktepe, Suriyeli baba ve oğul El-Muhammed'e sarıldı.
Muhtar Aktepe'nin bir miktar para teklifini Suriyeli baba ve oğlu geri çevirdi. Muhtar, zorla Abdülrezzak'a 50 lira harçlık verdi.
Kendisinin de yardım faaliyetleri çerçevesinde iki defa Suriye'ye gittiğini belirten muhtar Aktepe, "Çok sağolun cüzdanımı getirmişsiniz. Allah razı olsun. Ben de çok mutlu oldum. Helal süt emmiş insanlarmış. Suriyeli olunca da daha çok duygulandım." dedi.

Suriye, Güncel

Kaynak: AA

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