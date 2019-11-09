Haberler » Güncel » Suriyeli baba ve oğlu, buldukları para dolu cüzdanı polise teslim etti - Haber

Suriyeli baba ve oğlu, buldukları para dolu cüzdanı polise teslim etti

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde Suriye uyruklu Ali el-Muhammed ile oğlu Abdülrezzak el-Muhammed, yolda bulduğu içinde 2 bin lira ve kredi kartları olan cüzdanı, polise teslim etti.

09.11.2019 22:40 | Son Güncelleme: 09.11.2019 22:44
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde uyruklu Ali el-Muhammed ile oğlu Abdülrezzak el-Muhammed, yolda bulduğu içinde 2 bin lira ve kredi kartları olan cüzdanı, polise teslim etti.
İmaret Mahallesi'nde akşam saatlerinde, yaya olarak evine giden inşaat işçisi Suriye uyruklu Ali el-Muhammed ile oğlu Abdülrezzak el-Muhammed, kaldırımda cüzdan buldu.
Baba ve oğul, içinde 2 bin lira ve kredi kartları olan cüzdanı, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüp teslim etti.
Polis, içindeki kimlikten yola çıkarak cüzdanın sahibi olan mahallenin muhtarı Hakan Aktepe'ye ulaştı ve İlçe Emniyet Müdürlüğüne çağırdı.
Emniyete gelip, cüzdanı teslim alan muhtar Aktepe, Suriyeli baba ve oğul El-Muhammed'e sarıldı.
Muhtar Aktepe'nin bir miktar para teklifini Suriyeli baba ve oğlu geri çevirdi. Muhtar, zorla Abdülrezzak'a 50 lira harçlık verdi.
Kendisinin de yardım faaliyetleri çerçevesinde iki defa Suriye'ye gittiğini belirten muhtar Aktepe, "Çok sağolun cüzdanımı getirmişsiniz. Allah razı olsun. Ben de çok mutlu oldum. Helal süt emmiş insanlarmış. Suriyeli olunca da daha çok duygulandım." dedi.
Suriyeli baba ve oğlu, buldukları para dolu cüzdanı polise teslim etti

Suriye, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
00:26 Manisa'da otomobil kamyonetle çarpıştı: 7 yaralı
00:16 Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü'nden "Çocuk Festivali" etkinliği
00:07 Bayburt'ta hava sıcaklığı geceleri sıfırın altına düştü
00:06 Erzincan'da "Kadın Kooperatifinin Güçlendirilmesi İşbirliği" toplantısı yapıldı
00:06 Prof. Dr. Tuğrul Tankut: "Yapay zekanın gelecekte çok büyük etkileri olacak"
23:36 Mardin'de, bir evin bodrumunda 217 canlı akrep ele geçirildi
23:07 Gökhan Özoğuz'un 10 Kasım paylaşımı sosyal medyada tepki gördü
22:58 Kültür Bakanı Ersoy, Atatürk'ün daha önce yayınlanmayan 43 saniyelik görüntüsünü yayınladı
22:05 Meteoroloji'den açıklama: Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde olacak
21:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin arasında Soçi mutabakatı görüşmesi
22:00 PSG, son dakikalarda bulduğu golle Brest'i mağlup etti
10.11.2019 00:27:55