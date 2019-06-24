Suriyeli bilgisayar öğretmeni film çekti

Suriye'nin Haseke kentindeki çatışmaların ve bombardımanın yoğunlaşmasının ardından 4 yıl önce ülkesini terk etmek zorunda kalan 38 yaşındaki Suriyeli bilgisayar öğretmeni Zakaria Saqr, Şanlıurfa'da uzun metrajlı bir film çekti.

Bilgisayar, müzik, montaj, seslendirme de yapan Suriyeli Zakaria Saqr, geçimini sağlamak için açtığı bilgisayar dükkanında hayali olan film yönetmenliği için ilk adımlarını attı.

Saqr, yaklaşık 1 yıl önce tanıştığı Viranşehirli esnaf Fikret Acet ve öğretmen Hüseyin Demirtaş'la, tamamı amatör oyunculardan oluşan "Kırmızı Taş" adlı filmi tamamlayarak vatandaşların beğenisine sundu.

Şanlıurfa ile Viranşehir'deki sinemalarda ve Youtube'da gösterilen film vatandaşlardan olumlu tepkiler aldı.

Zakaria Saqr, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkesinde bilgisayar öğretmenliği yaptığını ancak yönetmenlik ve prodüksiyon işine gönül verdiğini söyledi.

Türkiye'de çok sevdiği filim çekebilmenin mutluluğunu yaşadığını anlatan Saqr, şöyle konuştu:

"Savaştan kaçarak geldiğim Viranşehir'de açtığım bilgisayar dükkanında geçimimi sağlamaya çalışıyorum. Türkiye'deki ilk film denemem, yeterli imkanları olmamasına rağmen çok başarılı oldu. Hem kendimi kanıtlamak hem de ilçe için böyle bir film yapmaya karar verdim. Önce Arapça olarak filmin senaryosunu yazdım. Sonra Hüseyin Demirtaş ve Fikret Acet ile tanıştım ve bu filmi beraber yapmaya karar verdik. Filmin çekimlerine kendi imkanlarımızla başladık. Çekimler sırasında çok sıkıntılar çektik ama pes etmedik ve filmi tamamlamayı başardık. Bu kadar imkanla bu kadarını yapabildik ama bize destek verilirse çok daha güzel filmler yapabiliriz. Filmi 3 dilde yayınladım. Türkçe'nin dışında Arapça ve İngilizce alt yazı yaparak herkese ulaşmayı amaçladım."

Filmin yapımcısı ve görüntü yönetmeni Hüseyin Demirtaş ise bir tesadüf sonucu Zakaria Saqr ile tanıştığını ve film alanındaki yeteneklerini fark ettiğini anlattı.

Kendisinin de görüntü ve fotoğraf çekimlerine meraklı olduğunu dile getiren Demirtaş, Saqr'ın bu yeteneğini değerlendirmek için film yapmaya karar verdiklerini vurguladı.

Demirtaş, filmin senaryosunu hazırladıktan sonra çekimlere başladıklarını ve çekimlerin yaklaşık 1 yıl sürdüğünü ifade ederek, şunları söyledi:

"Çünkü imkanlarımız kısıtlıydı. Filmde aksiyon sahneleri vardı bundan dolayı bazen 10-15 araç gerekiyordu. Otomobil veya diğer araç gereçleri hatır gönül işiyle halletmeye çalıştık. Kimseye ücret veremediğimiz için de çekimlerimiz zaman aldı. Bu kadar yokluğa rağmen filmi izleyenlerden çok olumlu tepkiler alıyoruz. Filmimizde uyuşturucu konusunu işledik. Amacımız sportif ve sanatsal alanlara yönlendirilen gençlerin uyuşturucuya uzak kalmalarını ve kendilerini kanıtlamalarını sağlamaktı, bunu da başardığımıza inanıyorum. Destek olmadan bu kadar başarılı olduksa destek verilirse daha güzellerini yapacağımıza inanıyorum."

Kaynak: AA