Suriyeli Cinayet Zanlısı: "Öldüğünü Bilseydim Suriye'ye Kaçardım"

Kayseri
'de emlakçılık yapan Irak
uyruklu şahsı evinde ellerini arkadan bağlayıp boğarak öldürdükleri iddiasıyla tutuklu yargılanan Suriyeli 3 sanığa ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Tercüman eşliğinde savunma yapan Suriyeli tutuklu sanık, "Emlakçının öldüğünü bilmiyordum. Bilseydim Suriye'ye kaçardım" dedi.
8 Aralık
2016'da Kocasinan
ilçesine bağlı Fatih Mahallesi
Kanal Caddesi Kısmet Apartmanı'nda meydana gelen olayda 54 yaşındaki Iraklı emlakçı Mehdi Saleh, evinde elleri arkadan bağlı boğularak öldürülmüş halde bulundu. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Saleh'in yanında çalışanları sorguladı. Yapılan çalışmalarda, olaydan 3 ay önce emlakçıda çalışan Suriye uyruklu S.S. isminde birinin olduğu tespit edildi. Suriye uyruklu S.S.'yi sorguya alan Cinayet Büro ekipleri, olayla ilgili olarak Suriye uyruklu A.O., A.N. ve H.İ.'yi de yakalayarak gözaltına aldı. Emlakçıda çalışan S.S.'nin kasada para bulunduğunu bildiği ve bu parayı almak için A.O., A.N. ve H.İ. ile birlikte Mehdi Saleh'in evine gittikleri belirlendi. S.S.'nin gözcülük yaptığı, diğer zanlıların Saleh'i ellerini arkadan bağladıkları ve havlu ile boğarak öldürdükten sonra emlak dükkanında bulunan kasanın anahtarını aldıkları bildirildi. Emlak dükkanındaki kasayı üç kez açma teşebbüsünde bulunan zanlıların devriye gezen polis ekiplerinden tedirgin olarak parayı alamadan kaçtıklarını itiraf ettikleri öğrenildi. Zanlılardan S.S.'nin emlak dükkanına gittiği, burada eski mesai arkadaşının endişelenmesi ile Mehdi Saleh'in evine gittiği ve ölüp ölmediğini kontrol ettiği ortaya çıktı. Suriyeli S.S., A.O. ve A.N. yapılan sorgulamanın ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Halil İ.'nin ise, firari olduğu öğrenildi.
Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanıklar Suriyeli S.S., A.N. ve A.O. ile avukatları hazır bulundu.
Suriyeli tutuklu sanık A.N. tercüman eşliğinde yaptığı savunmasında emlakçının öldüğünü bilmediğini söyleyerek, "O zamanlar durumumuz iyi değildi. Evine hırsızlık amacıyla gitmiştik. Emlakçının öldüğünü bilmiyorduk. Bilseydim Suriye'ye kaçardım. Çok pişmanım" derken, taksici olduğunu belirten A.O. ise cinayetin işlendiğinden ve hırsızlık yapıldığından haberi olmadığını ifade etti.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanıklar S.S., A.N. ve A.O.'nun fikir ve eylem birliği içerisinde 'kasten adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verirken, yakalaması devam eden firari sanık Halil İ.'nin dosyasının ise bu dosyadan ayrılmasına hükmetti. - KAYSERİ
Suriye
14 Aralık 2018 Cuma 13:06