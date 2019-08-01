Haberler» Güncel» Haber

Suriyeli çocuğu kaçıran şüpheliler yakalandı

ADANA'da 13 yaşındaki Suriyeli Abdurrahman Haj'ı kaçırıp, 20 bin dolar fidye isteyen 2 şüpheli yakalandı.

01.08.2019 16:55 Suriyeli çocuğu kaçıran şüpheliler yakalandı
ADANA'da 13 yaşındaki Suriyeli Abdurrahman Haj'ı kaçırıp, 20 bin dolar fidye isteyen 2 şüpheli yakalandı.
İddiaya göre, ülkelerindeki iç savaştan kaçıp Adana'ya yerleşen Suriyeli Ahmad Haj'ın oğlu Abdurrahman Haj'ı, 23 Temmuz günü Sarıçam ilçesi İncirlik Kemalpaşa Mahallesi'ndeki evlerinin önünden kaçırıldı. Baba Ahmad Haj'a ulaşan şüpheliler, 20 bin dolar fidye istedi. Ahmad Haj, polise giderek, şikayetçi oldu.
Soruşturma başlatan Gasp Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Şüphelilerin Abdurrahman Haj'ı bir otomobile bindirip, Şanlıurfa'ya götürdükleri saptandı. Polis, adreslerini tespit ettiği fidyeciler Zeynel Abidin A. (47) ve Hüseyin A.'yı (45) düzenlenen operasyonla yakaladı. Küçük çocuk da kurtarılarak, ailesine teslim edildi.
Şüpheliler getirildikleri Adana'da sorguya alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



Kemalpaşa Mahallesi, Adana, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:25   Yemen'deki saldırıda ölü sayısı 40'a yükseldi
19:25   Balıkesir'de 30 düzensiz göçmen yakalandı
19:22   "Futboldan keyif almak çok önemli"
19:22   Soluk borusuna simit parçası kaçan kişi boğuldu
19:20   İstiklal Caddesi'nde gökten saçılan paralar izdihama neden oldu
19:19   Binali Yıldırım meyan şerbeti içti, vatandaşa kayısı dağıttı
19:19   Adana'da akü hırsızlığı güvenlik kamerasında