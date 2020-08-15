Suriyeli çocuğu kaçırıp ailesinden fidye istedikleri iddiasıyla iki zanlı yakalandı
Mersin'de sokakta oynayan Suriyeli çocuğu kaçırarak ailesinden fidye istedikleri iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin'de sokakta oynayan Suriyeli çocuğu kaçırarak ailesinden fidye istedikleri iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi'ndeki evinin önünde ablasıyla oynayan 4 yaşındaki Suriye uyruklu H.A, otomobille yanına gelen kişilerce kaçırıldı.
Zanlıların, çocuğa karşılık 250 bin lira fidye istediği baba A.A, polise giderek şikayetçi oldu.
Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kullandığı otomobilin plakasına ulaştı.
Kırsal kesimdeki Akdam Mahallesi'nde aracın önünü kesen ekipler, yaya olarak kaçmaya çalışan Suriye uyruklu L.S. ve M.G'yi yakaladı.
Otomobilde ağlarken bulunan H.A. ailesine teslim edildi. Araçta, pompalı tüfekle çok sayıda fişek ele geçirildi.
Ekiplerin çalışmasıyla yaklaşık 3 saatte yakalanan zanlılar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA