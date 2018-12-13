13 Aralık 2018, 16:40
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Suriyeli Çocuğun Oyun Konsolu Hayali Gerçek Oldu

Suriyeli Çocuğun Oyun Konsolu Hayali Gerçek Oldu

Suriye'nin İdlib kentinde Beşşar Esed rejiminin düzenlediği hava saldırısı sonucu engelli hale gelen ve Türkiye'de protez bacaklarına kavuşan 11 yaşındaki Abdülbasit Alsattuf'un oyun konsolu hayali gerçeğe dönüştürüldü.

Suriye'nin İdlib kentinde Beşşar Esed rejiminin düzenlediği hava saldırısı sonucu engelli hale gelen ve Türkiye'de protez bacaklarına kavuşan 11 yaşındaki Abdülbasit Alsattuf'un oyun konsolu hayali gerçeğe dönüştürüldü.

Hatay'ın Kumlu ilçesinde yaşayan Alsattuf'un oyun konsolu hayalinden haberdar olan Kuveyt'ten bir hayırsever İHH İnsani Yardım Vakfı ilgilileriyle temas kurdu.

Temin edilen oyun konsolu vakıf yetkililerince Suriyeli Alsattuf'a teslim edildi.

Abdülbasit Alsattuf da hediyeden dolayı mutlu olduğunu, bağışçıya teşekkür ettiğini dile getirdi.

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun da oyun konsolunu çocuğa teslim ettiklerini belirterek, "Abdülbasit, Suriye'deki dramın sembollerinden biri. Onun her tebessümünde bizlerde çok mutlu oluyoruz." ifadesini kullandı.
13 Aralık 2018 Perşembe 16:40