Suriyeli Çocuğun Oyun Konsolu Hayali Gerçek Oldu

Suriye
'nin İdlib
kentinde Beşşar Esed
rejiminin düzenlediği hava saldırısı sonucu engelli hale gelen ve Türkiye
'de protez bacaklarına kavuşan 11 yaşındaki Abdülbasit Alsattuf'un oyun konsolu hayali gerçeğe dönüştürüldü. Hatay
'ın Kumlu
ilçesinde yaşayan Alsattuf'un oyun konsolu hayalinden haberdar olan Kuveyt
'ten bir hayırsever İHH İnsani Yardım Vakfı
ilgilileriyle temas kurdu.
Temin edilen oyun konsolu vakıf yetkililerince Suriyeli Alsattuf'a teslim edildi.
Abdülbasit Alsattuf da hediyeden dolayı mutlu olduğunu, bağışçıya teşekkür ettiğini dile getirdi.
İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun
da oyun konsolunu çocuğa teslim ettiklerini belirterek, "Abdülbasit, Suriye'deki dramın sembollerinden biri. Onun her tebessümünde bizlerde çok mutlu oluyoruz." ifadesini kullandı.
13 Aralık 2018 Perşembe 16:40