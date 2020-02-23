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Suriyeli çocuklar bombanın patladığı anı anlattı

Barış Pınarı Harekat Bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'nin bombalarının hedefi olan Suriyeli çocuklar, yaşadıkları korku dolu anları anlattı.

23.02.2020 18:35 | Son Güncelleme: 23.02.2020 18:36
Barış Pınarı Harekat Bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'nin bombalarının hedefi olan Suriyeli çocuklar, yaşadıkları korku dolu anları anlattı.
Barış Pınarı Harekat Bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'nin bombalarının hedefi olan Suriyeli çocuk, yaşadığı korku dolu anları anlattı. Bombanın birden patladığını ifade eden Suriyeli çocuk, Türk askeri ve doktorların kendisini hastaneye götürdüğünü söyleyerek, "Benim kimseye bir zararım yok. Bizden ne istiyorlar" ifadelerini aktardı.
"BOMBAYI YERİN ALTINA KOYMUŞLAR"
Saldırıda yaralanan diğer bir çocuk ise, "Dışarıda yürürken bir anda bomba patladı. Haberim yoktu. Yerin altına koymuşlar. Bir şey belli olmuyordu. PKK/YPG'liler koydu. Beni Türkiye'ye getirip tedavimi yaptılar. Şu an ayağım iyi, Allah doktorlardan ve hemşirelerden razı olsun. Çok teşekkür ederiz" dedi.
(Mevlüt Hasgül/İHA)
Suriyeli çocuklar bombanın patladığı anı anlattı

Barış Pınarı Harekatı, YPG, PKK, Güncel

Kaynak: İHA


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