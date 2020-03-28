Suriyeli çocuklardan 'evde kalın, evde hayat var' çağrısı

HATAY'ın Reyhanlı ilçesindeki Suriyelileri Kalkındırma ve Toparlama İnsani Yardım Derneği yetimhanesinde barınan Suriyeli çocuklar, koronavirüs salgınına dikkat çekmek için, 'Evde kalın, evde hayat var' mesajı verdi.

Yaşları 7-12 arasında olan Suriyeli çocuklar, Türkçe ve Arapça yazdıkları 'Evde kalın, evde hayat var' dövizler ile büyüklere seslendi. Dernek Başkanı Yaser Alshhada, çocukların büyüklere koranavirüsten korunmak için evde kalmaları gerektiğini anlatmak istediklerini söyledi. Alshhada, ilçede yaşayan tüm Suriyelilere de seslenerek Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinin uyarılarına dikkat etmelerini ve evde kalmalarını istedi.

Kaynak: DHA