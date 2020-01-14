Haberler » Güncel » Suriyeli çocukların oyuncak mutluluğu - Haber

Suriyeli çocukların oyuncak mutluluğu

SURİYE'de rejimin saldırıları nedeniyle Türkiye sınırına doğru kaçan ailelerin çocuklarına, yardım kuruluşlarınca oyuncak dağıtılıyor.

14.01.2020 10:08 | Son Güncelleme: 14.01.2020 10:08Suriyeli çocukların oyuncak mutluluğu

SURİYE'de rejimin saldırıları nedeniyle sınırına doğru kaçan ailelerin çocuklarına, yardım kuruluşlarınca oyuncak dağıtılıyor. Oyuncak alan çocukların mutluluğu, yüzlerine yansıyor.

Ülkede 2011 yılında başlayan ve son dönemde İdlib merkez, ilçe ile köylerinde yoğunlaşan çatışma, hava ve kara saldırıları sonucu vatanlarını terk etmek zorunda kalan Suriyeliler, çareyi Türkiye sınırına yakın alanlara göç etmekte buldu. Bazı aileler, kasım ayından bu yana İdlib ve bağlı yerleşim alanlarından çeşitli ulaşım araçlarıyla yanlarına alabildikleri eşyaları ile Türkiye'nin Hatay sınırına yakın bölgelere yerleşti. Ailelerin çocukları ise zorunlu göçün her türlü olumsuzluğuna rağmen kendilerine verilen oyuncakla mutlu oluyor. Türkiye sınırı yakınlarında bulabilenler, boş alanlara derme çatma çadır kurarken, boş alan bulamayanlar da zeytin ağaçlarının altına naylondan kurdukları çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor. Türkiye'den birçok STK ve yardım kuruluşu tarafından Suriyeli ailelerin acil ihtiyaçları karşılanmaya çalışılıyor. Çadır kamplarına yapılan yardımlar arasında çocukların da mutlu olması için oyuncaklar götürülüyor.



Türkiye, Suriye, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:40  Kiev'de sıcak su borusu patladı, AVM'yi su bastı - Haber
11:40  Bakan Pakdemirli: "Geçen yıl 770 dekar alanda trüf ormanı oluşturuldu" - Haber
11:40  Uzmanlardan hastalıklara karşı "pul biber" önerisi - Haber
11:40  Eskişehir'de otomobil hırsızlığı şüphelisi yakalandı - Haber
11:39  BEYOĞLU'NDAKİ TARİHİ APARTMAN TEHLİKE SAÇIYOR (2) - Haber
08:53  Vinç devrilince çatıya tutunan işçi düşerek hayatını kaybetti - Haber
07:28  İBB'ye bağlı İstanbul Kitapçısı'nda terörist elebaşı Sakine Cansız'ın kitabının satılması tepki çekti - Haber
00:34  Aynı pastaneyi dört kez soydular, beşincide yakayı fena ele verdiler - Haber
23:52  Kritik görüşme iddiası: MİT Başkanı Hakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı ile Moskova'da bir araya geldi - Haber
22:27  Son dakika: Ankara'daki YHT kazasında karar açıklandı - Haber
14.01.2020 11:42:24