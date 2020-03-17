Suriyeli çocukların sessiz çığlığının yankılandığı dünya Korona virüsle savaşıyor
Suriye'de yıllardır devam eden savaşın en büyük mağduru çocuklar oldu.
17.03.2020 16:11 | Son Güncelleme: 17.03.2020 16:19
Suriye 'de yıllardır devam eden savaşın en büyük mağduru çocuklar oldu. Çocukların kimi hayatını, kimi de ağır yaralar alarak çocukluğunu kaybetti. 2014 yılında bombardımanda ağır yaralanan 3 yaşındaki Suriyeli çocuğun, "Gidince sizi Allah'a şikayet edeceğim" sözleri tüm dünyada geniş yankı uyandırırken, Suriyeli Aylan Kurdi'nin kıyıya vuran cesedi vicdanlarda derin yaralar bıraktı. Türkiye , Suriyeli çocukların dramına sessiz kalmadı. Aileleriyle birlikte Türkiye'ye sığınan yüzlerce Suriyeli, gerekli tedavileri burada gördü.
Evlerini bombalayan savaş uçakları yüzünden önce babasını sonra bacaklarını kaybeden 8 yaşındaki Suriyeli Muhammed Lamot, Türkiye'de gördüğü tedaviyle protez bacaklara kavuştu, Suriye'de bacağı kopan 8 yaşındaki Ammar'a Türkiye sahip çıktı, saldırı sırasında vücudu yanıklar içerisinde kalan, bir gözü hasar gören ve aynı savaşta babası öldükten sonra Türkiye'ye sığınan 10 yaşındaki Muhammed Ali'nin yüzü Türkiye'de güldü, savaştan kaçıp Türkiye'ye sığınan Elsayel ailesinin dört engelli çocuğuna Türkiye kucak attı.
Suriyeli çocukların sessiz çığlığının yankılandığı dünya şimdi Korona virüsle savaşıyor. Virüsün, savaş mağduru Suriyelileri de etkilememesi için kamplarda dezenfekte çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. - İSTANBUL
Evlerini bombalayan savaş uçakları yüzünden önce babasını sonra bacaklarını kaybeden 8 yaşındaki Suriyeli Muhammed Lamot, Türkiye'de gördüğü tedaviyle protez bacaklara kavuştu, Suriye'de bacağı kopan 8 yaşındaki Ammar'a Türkiye sahip çıktı, saldırı sırasında vücudu yanıklar içerisinde kalan, bir gözü hasar gören ve aynı savaşta babası öldükten sonra Türkiye'ye sığınan 10 yaşındaki Muhammed Ali'nin yüzü Türkiye'de güldü, savaştan kaçıp Türkiye'ye sığınan Elsayel ailesinin dört engelli çocuğuna Türkiye kucak attı.
Suriyeli çocukların sessiz çığlığının yankılandığı dünya şimdi Korona virüsle savaşıyor. Virüsün, savaş mağduru Suriyelileri de etkilememesi için kamplarda dezenfekte çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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