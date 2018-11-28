Suriyeli Çocukların Yüzü Kızılay Gönüllüleri ile Güldü

28 Kasım 2018 Çarşamba 16:29



28 Kasım 2018 Çarşamba 16:29

Elazığ'da Genç Kızılay gönüllüleri, Suriyeli çocuklara spor malzemesi ve oyuncak hediye etti.Fırat Üniversitesi Spor Salonu'nda düzenlenen etkinlikte Suriyeli çocuklar keyifli anlar yaşadı. Yarışmalarda dereceye giren çocuklara madalya ve hediye verildi."Savaşın çocukları da mutlu olmak istiyor"Genç Kızılay Elazığ il Başkanı Mustafa Enes Taş, savaş nedeniyle yakınlarını kaybeden Suriyeli çocuklara yönelik projeler gerçekleştirdikleri söyledi.Bu kapsamda 35 Suriyeli çocuk ile beraber olduklarını aktaran Taş, " Bu çocuklar savaştan dolayı ülkelerini bırakıp, buraya geldiler. Biz de Genç Kızılay olarak Suriyeli çocukları sahiplenmeye çalışıyoruz. Savaşın çocukları da mutlu olmak istiyor." dedi.Genç Kızılay Spor Birim Başkanı Cahide Savaş da futbol turnuvası ve çeşitli yarışmalar düzenlediklerini belirterek, "Çocukların ülkesi yoktur biz onların dünyasında muhaciriz. 'Siz bize ensar biz size muhacir' sloganı ile bu etkinliği düzenledik." ifadelerini kullandı.Suriyeli Yememe Tevfik de Türkiye'de huzur içerisinde yaşadığını vurgulayarak, "Bugün çok mutlu oldum. Daha önce hiç böyle güzel zaman geçirmemiştim. Suriye'den savaşın içinden geldik, burada bize çok değer verildi. Bize her konuda sahip çıktılar. Çok mutluyum." diye konuştu.