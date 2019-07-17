17.07.2019 11:54
Haberler» Güncel» Haber

Suriyeli dilencinin üzerinden servet çıktı

Suriyeli dilencinin üzerinden servet çıktı

ADANA Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekiplerince dilencilere yönelik düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu dilencinin üzerinden 5 bin 500 dolar, 3 bin 800 TL ve 31 bin Suriye Lirası çıktı.

ADANA Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekiplerince dilencilere yönelik düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu dilencinin üzerinden 5 bin 500 dolar, 3 bin 800 TL ve 31 bin Suriye Lirası çıktı.
Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Denetim Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı noktalarında dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Abidin Dino Parkı'nda dilencilik yapan Suriye uyruklu A.E.Ş.,  yakalanarak, Zabıta Daire Başkanlığı'na getirildi.  Burada yapılan üst aramasında A.E.Ş'nin(52) üzerinden 5 bin 500 dolar, 3 bin 800 TL ve 31 bin Suriye Lirası çıktı.
Paralara Büyükşehir Zabıta Daire Başkanlığı'nca el konulurken, A.E.Ş'ye Kabahatler Kanunu kapsamında 153 TL para cezası kesildi.


Kaynak: DHA
Adana Büyükşehir Belediyesi, Suriye, Zabıta, Güncel

Son Dakika Haberleri
13:35   Çatıya bağlanan pitbull'un sıcakta zor anları-ARŞİV
13:34   Suriyeli dilencinin üzerinden servet çıktı
13:33   KUYUYA DÜŞEN DANAYI İTFAİYE KURTARDI
13:33   FATİH'TE EVE YAPILAN HİNT KENEVİRİ BASKINI KAMERADA
13:33   Van Büyükşehir Belediye Başkanı Ertan hakkında soruşturma
13:33   Libya Dışişlerinden Arap ve Batı ülkelerine eleştiri
13:33   DENİZLİ Yayalara yol vermeyen araçlara ceza yağdı