10.07.2019 10:57
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Suriyeli engelli gencin akülü sandalye heyecanı

- Suriyeli engelli gencin akülü sandalye heyecanıDİYARBAKIR - Diyarbakır'da yaşayan bedensel engelli 23 yaşındaki Suriyeli gence, yardımseverler tarafından akülü sandalye hediye edildi.

- Suriyeli engelli gencin akülü sandalye heyecanı
DİYARBAKIR - Diyarbakır'da yaşayan bedensel engelli 23 yaşındaki Suriyeli gence, yardımseverler tarafından akülü sandalye hediye edildi.
Sosyal medya üzerinde kurdukları grup ile hayırsever vatandaşlara ulaşan ve buradan aldıkları desteklerle ihtiyaç sahiplerine yardım eden Çocuklar Üşümesin Platformu, bu sefer Hamido ismiyle bilinen Suriyeli engelli gence yardım etti. Yaklaşık olarak iki hafta boyunca platform üyeleri tarafından izlenen Hamido'ya akülü tekerlekli sandalye sürprizi yapıldı. Akülü sandalye sürprizini gören Hamido'nun mutluluğu gözlerine yansıdı. Suriyeli engelli gencin akülü sandalye heyecanı
Kaynak: İHA
Diyarbakır, Güncel

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