Suriyeli Engellilere Elektrikli Motosiklet

06 Aralık 2018 Perşembe 15:38



06 Aralık 2018 Perşembe 15:38

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, "Engellileri Kalkındırma" projesi kapsamında Suriyeli 10 engelliye yük taşımacılığında kullanılan elektrikli motosiklet hediye etti.İHH Kilis Koordinasyon Merkezi sorumlusu Serkan Öktem, merkezin bahçesinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, proje kapsamında bugüne kadar 25 motosiklet dağıttıklarını söyledi.Dağıtılan motosikletlerin yük taşımaya ve seyyar satıcılık yapmaya uygun araçlar olduğunu ifade eden Öktem, "Suriyeli engelli bireylerin kendi ailelerini geçindirmelerine destek sağlamak adına böyle bir projeyi hayata geçirdik. Arkadaşlarımız ailelerini geçindirmek için çeşitli malzemeler satacaklar. İnşallah bundan sonra da motosiklet dağıtmaya devam edeceğiz." diye konuştu.Suriyeli Beşir Sidavi de 6 kişilik ailesiyle Guta'dan geldiğini belirterek, kendilerine verilen destekten dolayı Türk halkına minnettar olduklarını söyledi.Konuşmaların ardından motosikletlerini alan Suriyeliler, alanda tur attı.