Suriyeli Engellilerin Yaşadığı Sorunlara Dikkati Çekildi

Suriye
Engelliler Derneği, Arap Derneği ve Pozitif Engelliler Derneği iş birliğiyle "3 Aralık Dünya Engelliler Günü
" dolayısıyla etkinlik düzenledi. İstanbul
Fuar Merkezi'nde düzenlenen programda, Suriyeli engellilerin Türkiye
'de yaşadıkları sorunlara dikkati çekildi.
Burada konuşan Suriye Engelliler Derneği Başkanı Firaz Favval, sorunların çözülebilmesi için kendilerine destek verecek gönüllü sayısında artış olmasının gerekliliğine değindi.
Engellilerin sağlık alanında yaşadığı sorunlara değinen Favval, Suriyelilerin kimlikleri olmadığı için rapor ve yardım alamadıklarını söyledi.
Favval, engellilerin eğitim, ulaşım ve iş hayatında da sıkıntılar yaşadıklarını belirterek, Suriyeli engellilerin sorunlarının çözülmesinde Türkiye'den destek beklediklerini aktardı.
Pozitif Engelliler Eğitim Derneği Başkanı İsmail Çavdar, Suriye'deki engelli sayısının savaş nedeniyle artış gösterdiğini aktardı.
Çavdar, Türkiye'de yaşayan Suriyeli engellilerin başta sağlık raporu edinmek olmak üzere iş ve eğitim alanında da sorunlar yaşadığını kaydetti.
Türkiye'deki engelli haber ajansı olarak Suriye Engelliler Derneği'ni desteklemeye devam edeceklerini belirten Çavdar, "Bizim felsefemiz din, dil, ırk gözetmeksizin insan odaklı hareket etmek. Sorunların çözümünde de destek sunmak." diye konuştu.
Suriye Engelliler Derneği kurucusu ve Arap Derneği Başkanı Metin Turan
ise dernekte bin kadar üye olduğunu aktararak, yaşanan sorunları zamanla dernek aracılığıyla çözmeye çalışacaklarını ifade etti.
Türkiye,Suriye
02 Aralık 2018 Pazar 18:39