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Esenyurt'ta vahşi cinayet! Boğazını kesti, gözlerini oydu

ESENYURT'TA Suriyeli eski savaş uçağı pilotu, yeğeni tarafından evinde boğazı kesilerek öldürüldü.

01.01.2020 16:21 | Son Güncelleme: 01.01.2020 16:54 Esenyurt'ta vahşi cinayet! Boğazını kesti, gözlerini oydu

ESENYURT'TA Suriyeli eski savaş uçağı pilotu, yeğeni tarafından evinde boğazı kesilerek öldürüldü. Yeğenin, amcasının gözlerini de oyduğu öğrenilirken, yeğen sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay dün sabah saatlerinde Yenikent Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın 4. katında meydana geldi. Suriyeli 52 yaşındaki Suriyeli eski savaş pilotu İsmail Molla Umeyr yeğeni Abdulkadir Halil Mulle (25), tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Bu sırada evde Umeyr'in 5 yaşında erkek çocuğu da bulunuyordu. Gürültüleri duyan bina sakinleri durumu polis ekiplerine verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İddialara göre kapısının kapalı olduğu daireye çilingir yardımıyla giren ekipler önce 5 yaşındaki bir çocukla karşılaştı. İçeri giren ekipler boğazı kesilmiş ve gözleri oyulmuş bir kişiyi kanlar içinde yerde yatarken buldu. Sağlık ekipleri adamın hayatını kaybettiğini belirlerken, katil zanlısı yeğen de cinayetin işlendiği evde polis ekiplerince gözaltına alındı. Evde yapılan yapılan incelemelerin ardından eski savaş pilotu İsmail Molla Umeyr'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

TUTUKLANDIKatil zanlısı Mulle bugün saat 15.00 sıralarında adliyeye sevk edildi. Mulle'nin emniyetteki ifadesinde, olaydan bir gün önce amcasının 'eşime neden baktın' demesi üzerine tartıştıkları, ertesi gün ise Mulle'nin eşi evden çıktıktan sonra amcasıyla arasında yine kavga çıktığını ve o sırada amcasını bıçakladığını söylediği öğrenildi. Mulle'nin bir süre önce sınır dışı edildiği daha sonra tekrar kaçak yollardan Türkiye'ye geldiği bildirildi. Mahkemede hakim karşısına çıkarılan zanlı tutuklanarak, cezaevine gönderildi.


3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA

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