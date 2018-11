19 Kasım 2018 Pazartesi 14:03



Suriyeli Fattal: "Suriye'de savunamadığım haklarımı Türkiye'de savunuyorum"19. Ulusal Çocuk Forumu Ankara'da başladıUlusal Çocuk Forumu 19 yaşındaANKARA - Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve UNICEF iş birliğinde düzenlenen Ulusal Çocuk Forumu'nun 19'uncusu Ankara'da gerçekleştirildi. Foruma Diyarbakır'dan katılan Muhammed Okçu, "Çocukların kendi geleceği ve diğer çocuklar için yapabilecekleri çok şey var. Haklarımızın farkında olmak bize haklarımızı savunabilmeyi sağlar" dedi. Suriyeli Ayşe Fattal ise 5 yıldır Kahramanmaraş'ta yaşıyor. Fattal, "Ben Suriye'den gelmiş bir çocuğum, orada haklarımı savunamadım burada savunuyorum" dedi. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve UNICEF iş birliğinde, Türkiye'nin 81 ilinden Çocuk Hakları Komitesi temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen 19. Ulusal Çocuk Forumu başkent Ankara'da gerçekleştirildi. 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında düzenlenen foruma UNICEF Türkiye Temsilciliğinden Nilgün Çavuşoğlu katıldı. Her yıl farklı bir tema belirlenen forumda bu yıl üç gün boyunca "Çocuk İşçiliği ile Mücadele" teması üzerinden konular görüşülecek. Yapılan çalışma sonunda belirlenen tespit ve öneriler çocuklar tarafından yarın, 20 Kasım "Dünya Çocuk Hakları Günü"nde, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve çocuklar tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı himayesinde, milletvekilleri ve yetkililerle paylaşılacak."Çocuk İşçiliği ile Mücadele"Çocuk Hakları Komiteleri Türkiye Koordinatörü Muhammet Aktaş, forum hakkında İHA muhabirine bilgi verdi. Bu sene tema olarak "Çocuk İşçiliği ile Mücadele" konusunun belirlendiğini dile getiren Aktaş, çocukların bu forumda kendi fikirlerini aktarma şansı bulduklarını paylaştı. Aktaş, "20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında TBMM'ye gidiyoruz ve çocuklar olarak taleplerimizi iletiyoruz" şeklinde konuştu.İstanbul Çocuk Hakları Komitesi Başkan Yardımcısı Barış Eskigülek de, komitede çocukların haklarını korumak güçlendirmek için çalışmalar yapıldığını kaydetti. En son yapılan Sosyal Uyum ve Adaptasyon Projesi kapsamında zeka yetenek ve kavrama testi yapıldığını anlatan Eskigülek, bu sayede çocukların kendilerinin hangi alanda daha yetenekli olduğunu fark etmelerini sağladıklarını söyledi. Eskigülek, Suriye ve diğer ülkelerden gelen mültecilerle Türk çocukların kaynaşmaları açısından da çeşitli etkinlikler yapıldığını belirtti."Haklarımızın farkında olmak haklarımızı savunabilmeyi sağlar"Forumun en bilmiş çocuklarından Muhammed Okçu ise Diyarbakır'dan ilk kez geldi. Okçu, "Daha önce Ankara'ya hiç gelmemiştim, geldiğime çok mutlu oldum. Tarihi yerlerini de gezmek isterdim, benim için önemli olan bir ilin fiziksel görüntüsü değil, tarihi yerleridir" diye belirtti. Foruma ilk kez katılan Okçu gözlemlerini ve değerlendirmelerini de İHA muhabirine aktardı. Çocuk işçiliği ve çocuk haklarının ihlaliyle ilgili çeşitli eğitimler verildiğini ifade eden Okçu, "Çocukların kendi geleceği ve diğer çocuklar için yapabilecekleri çok şey var. Belki bir yetişkin bir çocuğu anlayamaz ama bir çocuk kendini çok iyi tasvir eder ve diğer çocukları da anlar. Ben de diğer çocukları daha iyi anlamayı öğrendim ve çok mutlu oldum. Haklarımızın farkında olmak bize haklarımızı savunabilmeyi sağlar.11 yaşındaki Deniz Su Coşar foruma katılmak üzere Tunceli'den geldi. Ankara'ya ilk kez gelmekten duyduğu mutluluk ve heyecanı dile getiren Coşar, yeni yerler gezip yeni insanlar tanımanın çok güzel olduğunu söyledi. Foruma ilk kez katıldığını belirten Coşar'ın hala heyecanlı olduğu her halinden anlaşılıyordu. Coşar, "Bence çok faydalı bir forum, sadece çocuklar değil bunu büyüklerimiz de dinlemeli" dedi."Suriye'de haklarımı savunamadım"Suriyeli Ayşe Fattal ise 5 yıldır Kahramanmaraş'ta yaşıyor. Forumun Danışma Kurulu Üyesi Fattal, 81 ilden farklı insanlarla tanıştığını dile getirdi. Suriyeli ve Türk çocukların fikirlerini alabilmek açısından forumun çok önemli olduğunu vurgulayan Fattal, "Burada bulunduğum için çok mutluyum. Ben Suriye'den gelmiş bir çocuğum, orada haklarımı savunamadım burada savunuyorum. Forumda haklarımızı savunup gerçekleştirmemiz sağlanıyor. Tüm çocuklara sesleniyorum haklarınızı savunun" çağrısında bulundu.Çocuk Hakları Komiteleri ve ForumlarÇocuk Hakları İl Komiteleri, 2000 yılından bu yana çalışmalarını sürdürmekte olup ülke çapında çocuk katılımını sağlayan bir örgütlenme oluşturuyor. Her yıl 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde tüm illerden davet edilen Çocuk Hakları Komitesi temsilcileri ile Ulusal Çocuk Forumları düzenleniyor. Ulusal Çocuk Forumları, 81 İl Çocuk Hakları Komitelerinden gelen 1 kız ve 1 erkek olmak üzere 162 çocuk temsilcisinin katılımı ile gerçekleştiriliyor. Forumlardan elde edilen çıktılar her yıl TBMM Başkanlığı himayesinde millletvekilleri ile paylaşılıyor.