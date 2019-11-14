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Suriyeli fenomen Ömer Süleyman, Akçakale'de açtığı fırında parasız olanlara bedava ekmek dağıtıyor

'Warni Warni' şarkısıyla dünyaca üne kavuşan Suriyeli Ömer Süleyman, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde fırın açtı. Süleyman, fırında dul, yetim ve parası olmayanlara bedava ekmek dağıtmasıyla yoksulların yüzünü güldürüyor.

14.11.2019 15:29 | Son Güncelleme: 14.11.2019 15:36

'nin bölgesinde doğan ve iç savaşın ardından Türkiye'ye yerleşen 'Warni Warni' şarkısıyla dünyaca üne kavuşan Suriyeli Ömer Süleyman, 'de günlük 2 bin ekmek imal edilen bir fırın açtı. Süleyman, Akçakale'ye yerleşen dul, fakir ve yetim ailelere ücretsiz ekmek dağıtıyor.

DÜNYACA ÜNE SAHİP OLDU

1994 yılında düğünlerde şarkı söyleyen ve ardından dünya çapında üne sahip olan Ömer Süleyman, açtığı fırın sayesinde yoksulların yüzünü güldürüyor. Sabah saatlerinden itibaren fırının önünde toplanan kalabalık, ekmeklerini alıp evlerinin yolunu tutuyor. Ömer Süleyman, her hafta sonu Avrupa ve çeşitli ülkelerde konserlerine devam ediyor.

"FAKİR VE MUHTAÇ AİLELERE EKMEK DAĞITIYORUZ"

Fırında her gün 200 aileye ekmek dağıttıklarını söyleyen Ömer Süleyman, "Biz böyle bir işletme açarak ilk önce insanlar için bir çalışma ortamı hazırladık. Bununla beraber Akçakale'de yaşayan fakir ve muhtaç Suriyeli ve Türk ailelere ücretsiz ekmek dağıtıyoruz. Bu işletmemizde günlük 2 bin ekmek üretiyoruz. Tespit edilen 200 Türk ve Suriyeli aileye ücretsiz veriyoruz, diğerlerini de normal şekilde satıyoruz." dedi.

Suriyeli fenomen Ömer Süleyman, Akçakale'de açtığı fırında parasız olanlara bedava ekmek dağıtıyor

Akçakale, Resulayn, Suriye, Dünya, Güncel

Kaynak: DHA


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