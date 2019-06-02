Suriyeli genç evde ölü bulundu

ADIYAMAN'ın Kahta
ilçesinde, Suriye
uyruklu Taha El Hamut (16), evinde ölü olarak bulundu.
Olay, sabah saatlerinde Girne
Mahallesi'nde meydana geldi. İç savaşın ardından Adıyaman
'ın Kahta ilçesine yerleşen Suriyeli Taha El Hamut, evde kardeşi tarafından hareketsiz halde yatarken bulundu. Kardeşinin ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Taha El Hamut'un hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen polisin yaptığı incelemenin ardından Hamut'un cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi
morguna kaldırıldı.
- Adıyaman
Kaynak: DHA
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