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Suriyeli genç, Türk askerine teşekkür etti

BARIŞ Pınarı Harekatı ile huzur ve güven ortamının sağlandığı bölgede yaşayan Suriyeli genç, Türk askerine teşekkür etti.

18.12.2019 11:10 | Son Güncelleme: 18.12.2019 11:10Suriyeli genç, Türk askerine teşekkür etti

BARIŞ Pınarı Harekatı ile huzur ve güven ortamının sağlandığı bölgede yaşayan Suriyeli genç, Türk askerine teşekkür etti.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriyeli gencin Türk askerine teşekkür ettiği videoyu Twitter hesabından paylaştı. Videoda Kürt olduğunu belirten genç, "PKK/YPG bizi burada mağdur etti, evlerimizi yaktı, çocuklarımızı aç susuz bıraktı. Türk askerine Allah yardım etsin. Türk askeri bize el attı, yardımda bulundu. Halen de Türk askeri etrafımızda güvenliğimizi sağlıyor. Allah Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yardım etsin. Her Kürt PKK değildir, her Kürt terörist değildir. Türk askeri yanımızda, herhangi bir sıkıntımız yok. Buradan Erdoğan'a selamlarımızı iletiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan başımızın üstünde, bir sıkıntımız yok" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Suriyeli gencin açıklaması

Haber:  ANKARA, -



Barış Pınarı Harekatı, Huzur, Güncel

Kaynak: DHA

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