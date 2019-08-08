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Suriyeli genç, yolda bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, Suriyeli Muhammed Musa (28), yolda bulduğu para dolu cüzdanı sahibine teslim etti.

08.08.2019 11:11 Suriyeli genç, yolda bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti


BURSA'nın İnegöl ilçesinde, Suriyeli Muhammed Musa (28), yolda bulduğu para dolu cüzdanı sahibine teslim etti.
Mahmudiye Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi'nde yürürken, kaldırımda içerisinde 2 bin 750 TL ve kredi kartları olan cüzdanı bulan Suriyeli Muhammed Musa, polis merkezine götürdü. Ekipler, cüzdan içerisinden çıkan kimlikteki Fatih Yılmaz'a ulaştı. Suriyeli Muhammed Musa, cüzdanı sahibi Fatih Yılmaz'a teslim etti. Olayı anlatan Suriyeli genç, kaldırımda yürürken bulduğu cüzdanı alıp polis ekiplerine teslim ettiğini söyledi. Cüzdanın sahibi Fatih Yılmaz, çalıştığı mobilya firmasına ait emanet paranın içinde olduğu cüzdanının bulunmasından mutluluk duyduğunu söyleyerek, parayı bulan gence teşekkür etti.

- Bursa

İnegöl, Polis, Bursa, Güncel

Kaynak: DHA

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