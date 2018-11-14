Suriyeli Gençler İhh'nın Desteğiyle Yuva Kuruyor

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH
) İnsani Yardım Vakfı
, Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden temizlenen bölgelerde 30 gence ev eşyası yardımında bulundu.
İHH, Suriye
'nin kuzeyindeki Azez
'de yer alan Babusselam Lojistik Merkezi'nde evlenme hayali kuran 30 gence ev eşyası hediye etti.
Düğün setinde, buzdolabı, çamaşır makinesi, halı, yatak ve küçük ev aletleri yer aldı.
Proje hakkında açıklama yapan İHH Suriye Çalışmaları basın biriminden Yakup Alaca
,"Bugün Suriye'deki lojistik merkezimizde 30 gencin evlilik hayallerini gerçekleştiriyoruz." dedi.
Gençlerin imkanlarının yetersiz olduğunu ve çoğunun çadırlarda ve konteynırlarda yaşam mücadelesi verdiğini belirten Alaca, söz konusu projeye yılın başında başladıklarını ve son yardım ile projeyi tamamladıklarını söyledi.
Alaca, "Şu ana kadar Suriye'de 200 gencin evlilik hayalini gerçekleştirdik. 2019 yılında da evlenme hayali kuran, durumu imkan vermeyen Suriyelilere destek olacağız." diye konuştu.
İHH, Suriye'de iç savaşın başladığı dönemden itibaren sivil halka insani yardımlar başta olmak üzere birçok alanda destek olmaya devam ediyor.
İnsani Yardım Vakfı,Alaca,Suriye,İHH
14 Kasım 2018 Çarşamba 11:43