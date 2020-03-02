Suriyeli gençlerin Türkiye aleyhine sözleri tepki çekti: Biz mi dedik bizi kurtarın diye?

Türkiye 'nin Avrupa'ya gitmek isteyen mültecileri durdurmama kararının ardından Pazarkule Sınır Kapısı'na giden Suriyelilerden bazılarının sözleri tepki topladı. İki genç "Siz, bizi değil kendinizi kurtarmak için Suriye'ye girdiniz" dediler.

İdlib'de 34 askerimizin şehit edilmesinin ardından Türkiye, ülkede bulunan başta Suriyeliler olmak üzere mültecilerin Avrupa'ya gitmesini engellememe kararı aldı. Bu karar sonrası mülteciler, başta Edirne'deki Pazarkule Sınır Kapısı olmak üzere Yunanistan 'a geçebilecekleri yerlere akın etti.

"SANKİ BİZ SİZE 'SURİYE'YE GİRİN' DEDİK"

BBC Türkçe'nin Pazarkule Sınır Kapısı'ndaki göçmenlerle yaptığı röportajda isimleri Muhammed ve Ali olan iki genç Türkiye'yi eleştirerek "Burada Suriyeli göremiyorum, herkes yabancı. Suriyeliler yüzde 25 kadar geri kalanlar Afgan. Biz buraya okumak için geldik. Okumadık, hiçbir şey kazanmadık. 8 yıldır Türkiye'de yaşıyoruz, hiçbir şey yapmadık. Bizim arkadaşlarımız Avrupa'da yaşıyor. Hepsi üniversiteden mezun oldu ama biz hiçbir şey kazanmadık. Orada İngilizce de öğretmişler hem yaşamak da kolay. Burada hem çalışmak hem yaşamak zor. Millet bize "Bizim askerlerimiz Suriye'de ölüyor, siz ne yapıyorsunuz" diyor. Sanki biz size dedik "Gidin bizim yerimizi kurtarın" Siz bizi kurtarmaya değil, sınırınızı kurtarmaya gittiniz. Bizi düşünmediniz, kendinizi düşündünüz" diye konuştu.

TEPKİ TOPLADI

Suriyeli iki gencin bu ifadeleri sosyal medyada tepki topladı. Twitter'da söz konusu ifadelerin paylaşıldığı anların videosunun altına gelen yorumlar şunlar oldu: