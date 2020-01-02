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Suriyeli göçmen kaçakçısı Didim Polisinden kaçamadı

Aydının Didim ilçesinde Emniyet güçleri uygulama noktasında yaptığı denetimde Suriye uyruklu göçmen kaçakçısını yakalarken, olayla ilgili olarak 15 düzensiz göçmen ile 7 adet can yeleği ele geçirildi.

02.01.2020 16:50 | Son Güncelleme: 02.01.2020 16:55 Suriyeli göçmen kaçakçısı Didim Polisinden kaçamadı
Aydının ilçesinde Emniyet güçleri uygulama noktasında yaptığı denetimde uyruklu göçmen kaçakçısını yakalarken, olayla ilgili olarak 15 düzensiz göçmen ile 7 adet can yeleği ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Didim'de Emniyet güçleri uygulama noktasında yaptıkları rutin denetimlerde bir araca dur ihtarında bulundu. Dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan araç kısa süre sonra durduruldu. Yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheli şahıs kısa sürede ekiplerce yakalandı.

Araçta yapılan incelemede 15 düzensiz göçmen yakalanırken, 7 can yeleği ele geçirildi. Araç sürücüsü Suriye uyruklu M.E.M adlı şüpheli göz altına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Suriye uyruklu M.E.M adlı şüpheli Göçmen Kaçakçılığı" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yakalanan 15 göçmen ise işlemlerinin yapılmasının ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - AYDIN

Suriye, Didim, Akbük, Araç, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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