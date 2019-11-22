Haberler » Güncel » Suriyeli hamalların 'kasa indirme' kavgası: 1 ölü, 2 yaralı - Haber

Suriyeli hamalların 'kasa indirme' kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

sebze halinde, Suriyeli hamallar arasında kasa indirme nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

22.11.2019 11:31 | Son Güncelleme: 22.11.2019 11:31Suriyeli hamalların 'kasa indirme' kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

KAYSERİ'de, meyve- sebze halinde, Suriyeli hamallar arasında kasa indirme nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Olay, sabah saat 05.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Yenipervane Mahallesi'nde bulunan meyve-sebze halinde yaşandı. İddiaya göre, hamallık yapan Suriye uyruklu kardeşler Muhammed Ahmet G. (24) ve Eymen G. (19) ile vatandaşları Yaser El Rabiğ (19), Beşşar Es Rabiğ (23) ve Cevad El Hasan (20) arasında kasa indirme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Bir süre sonra kavgaya dönüşen olayda, Muhammed Ahmet G. ve Eymen G. kardeşler, Yaser El Rabiğ, Beşşar Es Rabiğ ve Cevad El Hasan'ı bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipler sevk edildi. 2 kardeş polis tarafından gözaltına alınırken, 3 yaralı ambulanslarla Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Yaser El Rabiğ doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Diğer 2 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. , soruşturma başlattı.



Sabah, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:12 "Elinde FETÖ'nün altınları olduğunu öğrendik" diyerek dolandırdılar
15:12 Son Dakika: Erdoğan'dan Külliye'de CHP'li isimle görüştüğü iddiasına yanıt
15:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(CHP) Bunlara göre kadın hizmetkar olmalı, bunlara göre kadın tarlada,...
15:12 Annesi, "Naim: Cep Herkülü" filmini gözyaşlarıyla seyretti
15:07 Yıldız: "Yesevi, İslamiyet'in Türkistan'a yayılmasında öncü oldu"
14:53 Valilik önünde hareketli anlar! Şaşıran sürücü, yol yerine merdivende inmeye kalktı
14:49 Atatürk Havaalanı'na yapılacak projenin detayları ortaya çıktı
14:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı: Tarımda dışa bağımlılık, Türkiye'nin göze alamayacağı bir risk
14:20 Eşinin ölümünden sonra bunalıma giren adam, yakınlarına bir mesaj bırakıp 13. kattan boşluğa atladı
14:19 Dolandırıcılar Kara Cuma'yı fırsat biliyor! Uzmanlar vatandaşları uyardı
14:15 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu: Lisede sınıfta kalma geri geliyor
12:46 8 çift pantolonu üst üste giyen kadın, görevlilere yakalandı
11:19 Kara Cuma'da firmaların fiyat oyunu ifşa oldu
10:00 Meteoroloji'den beklenen haber geldi! Yeni haftada kar var
09:40 Parti sonrası objektiflere yakalanan Aleyna Tilki yırtık çoraplarıyla şaşırttı
22.11.2019 15:13:58