Suriyeli hamile kadın çocuğuyla 4 gündür kayıp

SULTANGAZİ'de 1,5 yaşındaki çocuğunu da yanına alarak evden çıkan 5 aylık hamile Isras Hamada (21)'dan 4 gündür haber alınamıyor. Hamada, daha önce gittiği lokantada uğradığı fiziksel ve sözlü tacizle basında yer almıştı.İsmetpaşa Mahallesi'nde oturan Isras Hamada geçtiğimiz Salı günü 1,5 yaşındaki çocuğu Zekiya Ayar'ı da yanına alarak evden çıktı. Ertesi gün Esenyurt'ta oturan amcasını arayan Hamada, karakolda olduğunu ve amcasından kendisini almasını istedi. Ancak genç kadın ve çocuğundan 4 gündür haber alınamıyor. 5 aylık hamile olduğu öğrenilen Hamada'nın eve dönmemesi üzerine kocası Zekeriya Ayar polise başvurdu. Ülkesindeki iç savaştan dolayı 2014 yılında Sultangazi'ye yerleşen Hamada, 2016 yılında inşaat işçisi Zekeriya Ayar ile evlendi. Ayar, ailesi ile birlikte genç kadın ve çocuğunu her yerde aradı ancak bir sonuca ulaşamadı.





"BAŞINA BİR İŞ Mİ GELDİ, BİRİSİ Mİ KAÇIRDI, KENDİ Mİ GİTTİ? BİLMİYORUM"

Eşi ve çocuğunun fotoğraflarına bakarak gözyaşı döken Zekeriya Ayar, "Eşim ve çocuğum kayıp. 4 günden beri haber alamıyorum. Eşim 5 aylık hamile. 1,5 yaşında da çocuğum var. Salı günü akşam saat 19.30'da evden çıkıyor. O günden beri kendilerinden haber alamıyorum. Başına bir iş mi geldi, birisi mi kaçırdı, kendi mi gitti? Bilmiyorum. Aramadığım yer kalmadı. Herkesi arıyorum. Annesi, babası perişan, ben perişan. Ailesi Belçika'da yaşıyor. Buraya gelmek istiyorlar, ama gelemiyorlar. Çocuğum yok. Gözümün önüne çocuğum geliyor. Salı günü saat gece 03.00'da Esenyurt'ta bulunan amcasını aramış. Esenyurt karakolunda olduğunu, 'gelin beni alın' demiş. Amcası almamış, bana da haber verilmedi" dedi.





"ORTADAN KAYBOLMASI BENİ KORKUTUYOR"

"Hayatından endişe ediyorum" diyen Ayar, "Eğer beni duyuyorsa, beni sevmiyorsa dahi annesini, babasını arasın. Onlar çok kötü halde. Ben de çok kötü haldeyim. 4 günden beri ne yemek yiyebiliyorum, ne de uyuyabiliyorum. Hayatım bitti. Perişan oldum. Aramızda hiçbir sorun yaşanmadı. Evden çıkarken aynı bakkala gider gibi gitmiş. Telefonunu da almamış. Sadece evin anahtarını almış. Çocuğumun bezini, çantasını, kıyafetlerini dahi almamış. Evde para ya da takı yok. Olsa diyeceğim ki 'paraları, takıları aldı kaçtı'. Gideceği her yere baktım. Eşim İstanbul'u iyi bilmediği için her tarafa da gidemez. Üç yıldır evliyiz. Benden habersiz hiçbir şey yapmazdı. Aklına birisi mi girdi, kaçırıldı mı? Bilmiyorum. Ailem ve ben hepimiz onu arıyoruz, bulamıyoruz. 4 günden beri dolaşmadığım yer, gitmediğim hastane, gitmediğim karakol kalmadı. Çocuğum ne yer, ne içer, ne yapar? Çocuğumun kimliği bende. Çocuğum bir hasta olsa hastaneye götüremez. Kendi gidemez. 4 gün 4 geceden beri ben dolanıyorum. Ayaklarımın altı şişti. Ağzıma bir parça ekmek koymamışım. Ortadan kaybolması beni korkutuyor. Herhangi bir sorun, ya da şiddetle geçimsizlik aramızda yaşanmadı. Diyelim şiddet gösterdim, en azından ailesini arardı. Nerde olduğunu söylerdi. Yani beni istemiyor, ailesini niye istemiyor? Beni istemiyorsa yanıma gelmesin. Ama en azından bir haber versin. Çocuğumun iyi olduğunu söylesin" ifadelerini kullandı



TACİZE UĞRAMIŞTI

Geçtiğimiz yıl 6 Eylül Perşembe günü bir lokantaya giden Isras Hamada'ya "Kocan evde mi" deyip sözlü ve fiziksel tacizde bulunan garson, kadının kocası Zekiya Ayar ve akrabalarından feci şekilde dayak yedi. Konu basına yansımıştı. Yaşanan bu olayı hatırlatan Ayar, "Eşim daha önce tacize uğramıştı. Biz de eşimi taciz eden kişiyi dövmüştük. Bu kişi de Suriyeliydi. Eğer ceza almamışsa acaba diyorum o mu planladı, o mu bir şey yaptı?" diye konuştu.

- İstanbul