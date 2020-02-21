Suriyeli Hamis, Liverpool'un yıldızı Salah'ın kramponuyla mutlu oldu

SURİYE'nin İdlib kentinde rejimin hava saldırısında sağ bacağını kaybeden 8 yaşındaki Hamis El Gacir, tedavi için geldiği Türkiye 'de protez bacağa kavuştu. Liverpool 'un Mısır asıllı yıldız futbolcusu Muhammed Salah'ın hayranı olan Hamis, ünlü futbolcunun imzasını taşıyan kramponun kendisine hediye edilmesiyle büyük mutluluk yaşadı.

Hamis El Gacir, yaklaşık 1,5 yıl önce Esad rejimine ait savaş uçaklarının İdlib kentine düzenlediği hava saldırısında sağ bacağından yaralandı. Babası Muhammed El Gacir, ilk müdahalenin ardından oğlunu daha iyi şartlarda tedavi olması için Türkiye'ye getirdi. Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan Hatay'ın Reyhanlı ilçesine gelen Hamis bir dizi ameliyat geçirdi, ancak sağ bacağı kurtarılamadı. Yapılan ameliyat ve tedavilerden sonra İstanbul'daki bir hayırseverin katkısı ile sağ bacağına protez bacak takıldı, bu süreçte fizik tedavisini de oldu.

Saldırılardan önce ülkesinde Al Amal isimi bir futbol takımında futbol oynayan Hamis El Gacir, Liverpool'un Mısır asıllı yıldız Muhammed Salah'ın hayranı olduğunu ve protez bacağı ile futbol oynadığı görüntüleri sosyal medyada paylaştı. İngiltere'de yaşayan Hint asıllı iş insanı, tesadüfen izlediği Hamis'e Muhammed Salah'tan oğlu için aldığı imzalı bir çift kramponun bir tekini gönderdi. Krampon teslim edilince büyük mutluluk yaşayan Hamis El Gacir, "Futbol oynamayı çok seviyorum. Bacağım olmadığı ve bir daha futbol oynayamayacağım için çok üzülüyordum. Ancak babam beni Türkiye'ye getirdi ve protez bacağa kavuştum. Burada fırsat buldukça futbol oynuyor, penaltı atıyorum. Mısırlı futbolu Muhammed Salah'ı da çok seviyorum. Ona hayranım. Tıpkı onun gibi bir futbolcu olmak istiyorum. Salah'ın imzasını taşıyan krampon bana geldiği zaman çok sevindim. Mutluluğumu anlatamam. Bir gün onunla tanışmak istiyorum" dedi.

KRAMPON İLE YENİDEN HAYATA BAĞLANDI

Baba Muhammed Muhammed El Gacir, oğlunun yeniden hayata bağlanmasından dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "Büyük bir futbolcu olmanın hayalini kuruyordu. Ama protez bacağı olması nedeniyle üzüntü yaşıyordu. Ancak krampon ile hayata bir anda yeniden bağlandı ve şimdi daha umutlu olduğunu görüyorum. İş insanına çok teşekkür ederim"diye konuştu. Baba El Gacir, oğlu ile Reyhanlı'da yalnız yaşadığını belirterek, en büyük arzusunun Suriye 'deki annesine kavuşmak olduğunu ve bununla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım beklediklerini sözlerine ekledi.