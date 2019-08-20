Haberler» Güncel» Haber

Suriyeli hırsız polisten kaçamadı

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, komşusunun elindeki cep telefonu alıp kaçan Suriye uyruklu Mezın Assaf (18), polis tarafından yakalandı.

20.08.2019 16:55 Suriyeli hırsız polisten kaçamadı
KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, komşusunun elindeki cep telefonu alıp kaçan Suriye uyruklu Mezın Assaf (18), polis tarafından yakalandı.
Olay Gölcük Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Suriyeli Mezın Assaf, komşusunun elindeki cep telefonunu alıp, kaçtı. Adı öğrenilemeyen komşu da Gölcük Polis Merkezi Amirliği'ne giderek, şikayetçi oldu. Polis ekipleri yaptıkları araştırmalar sonunda Suriyeli genci, çarşıda yakaladı. Üzerinden komşusuna ait cep telefonu çıkan Assaf, ifadesi alındıktan sonra Cumhuriyet savcılığı talimatıyla sınır dışı edilmek üzere Kocaeli İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.



Gölcük, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:10   Altın Portakal'a Türkan Şoray'lı geri dönüş
17:10   Van'da HDP'lilerin protesto girişimine polis engeli
17:10   KOCAELİ 11 yıldır aranan cinayet şüphelisi yakalandı
17:10   Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yangın noktalari ile ilgili açıklamalarda bulundu-
17:10   İSTANBUL İTHİB/Öksüz: Yeni pazarlarda büyüme çok önemli
17:09   98. Sokak'ta bakım çalışması
17:09   İnkumu'nda temizlik çalışması