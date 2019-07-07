Suriyeli hırsızlık zanlısı önce kameralara sonra polise yakalandı

Suriyeli hırsızlık zanlısı önce kameralara sonra polise yakalandıMersin'de İl Göç İdaresi Müdürlüğü önünde sıra bekleyen 4 kişinin 'tırnakçılık' olarak tabir edilen yöntemle para ve cep telefonlarını çaldığı belirlenen Suriye uyruklu bir kişi, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilerek Gaziantep'te yakalandıMERSİN - Mersin'de İl Göç İdaresi Müdürlüğü önünde sıra bekleyen 4 kişinin 'tırnakçılık' tabir edilen yöntemle para ve cep telefonlarını çaldığı belirlenen Suriye uyruklu bir kişi, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilerek Gaziantep'te yakalandı. Edinilen bilgiye göre 4 kişi, farklı gün ve saatlerde Mersin İl Göç İdaresi Müdürlüğü önünde sıra bekledikleri sırada para ve cep telefonlarının çalındığını belirterek polise başvurdu. Şahıslardan H.A., bir adet cep telefonunun, A.S. 8 bin 500 lirasının, İ.K. 7 bin lirasının ve M.H. ise 5 bin dolar parasının aynı yöntemle çalındığını ifade ederek şikayetçi oldu.Art arda yapılan şikayetler üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameraları görüntülerini incelemeye aldı. Onlarca görüntüyü inceleyen polis, şüphelinin, Gaziantep'te ikamet eden Suriye uyruklu A.A. olduğunu belirledi.Zanlı, Gaziantep polisi tarafından yakalanarak Mersin'e getirilirken, şüphelinin son olayda çaldığı 5 bin dolardan 4 bin 150 dolar ise bir kuyumcudan elde edilerek sahibine teslim edildi.Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.Kameradan tespit edildiÖte yandan zanlının İl Göç İdaresi önünde kaydedilmiş güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, bina önünde sıra bekleyen vatandaşların arkasında duran şüphelinin, izdihamdan faydalanarak 'tırnakçılık' yöntemiyle hırsızlık yaparak olay yerinden ayrıldığı görülüyor.