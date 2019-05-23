Suriyeli İhtiyaç Sahiplerine Ramazan Yardımı

Kaynak: AA

Sadakataşı Derneği tarafından Kilis'te 500 Suriyeli aileye ramazan yardımı yapıldı.Derneğin İdari İşler Sorumlusu İbrahim Aytekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ayırım gözetmeksizin dünyanın birçok yerinde mazlumlar için faaliyette bulunduklarını belirtti.Aytekin, bu yıl "kardeşlikte ramazan gibi olalım" sloganıyla çıktıkları yolda Kilis, Hatay ve Gaziantep'te Kuveytli yardım kuruluşunun da desteğiyle bin aileye gıda kolisi dağıtacaklarını ifade etti. Aytekin, bu kapsamda Kilis'te 500 aileye gıda kolisi dağıttıklarını söyledi.Yardım malzemelerini sahiplerine teslim etmenin sevincini yaşadıklarını dile getiren Aytekin, kolilerde bir aileye bir ay yetebilecek sıvı yağ, bakliyat, makarna ve salça gibi temel gıda malzemesinin bulunduğunu kaydetti.Suriyeli Hasna Necaar da her zaman olduğunu gibi ramazanda da kendilerini yalnız bırakmayan hayırseverlere duacı olduklarını ifade etti.