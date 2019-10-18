Suriyeli ikizlerden, Mehmetçiğe  moral mektubu

ADANA'ya ülkelerindeki iç savaştan kaçarak gelen Suriyeli ikiz kız kardeşler, 'Barış Pınarı Harekatı'nda' görev yapan askerlere moral mektubu yazdı.

Ülkelerindeki iş savaştan kaçarak Adana'ya gelen Halep'li ikiz kız kardeşler Abir Alaki ve Hande Alaki, Yüreğir İmam Hatip Ortaokulu'nda eğitim görmeye başladı. İkizler, 'Barış Pınarı Harekatı'nda' görev yapan askerlere moral mektubu yazdı. İkizler harekatla ilgili duygu ve düşüncelerini aktardıkları mektupları üzerinde asker ve Türk Bayrağı olan zarfların içine koydu. Mektuplar daha sonra İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Halep'te yaşadıkları bölgeye varil bombası atılması sonucu babasını kaybettiğini söyleyen Abir Alaki, "Babamı yaşadığımız yere yapılan bombalı saldırıda kaybettim. Ailemizle birlikte Adana'ya geldik. Burada huzurlu ve mutlu bir şekilde yaşıyoruz. Türk askerleri bizim özgürlüğümüzü için savaşırken ben ve kardeşim onlar için bir şeyler yapmak istedik. Sınırda bulunan askerlerimize mektup yazdık, Allah hepsini korusun" dedi. Ayrıca Abir Alaki, boynuna taktığı 'Çanakkale Geçilmez, Şehitler Ölmez' kolyesini gösterdi. Yazılan mektuplar daha sonra, sınırda görev yapan askerlere gönderildi.