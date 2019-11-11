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Suriyeli iş insanları İskenderun Limanı'nda buluştu

Suriyeli iş insanlarının lojistik sektöründeki konumları ve yaşadıkları sorunlar İskenderun Limanı'nda düzenlenen toplantıda değerlendirildi.

11.11.2019 17:26 | Son Güncelleme: 11.11.2019 17:26Suriyeli iş insanları İskenderun Limanı'nda buluştu
Suriyeli iş insanlarının lojistik sektöründeki konumları ve yaşadıkları sorunlar Limanı'nda düzenlenen toplantıda değerlendirildi.
İskenderun Limakport'tan yapılan açıklamaya göre toplantı, İskenderun, Antakya ve Reyhanlı ticaret odaları ev sahipliğinde, AK Parti İl Başkanlığı koordinatörlüğünde gerçekleştirildi.
Limakport İskenderun Genel Müdürü Gündüz Arısoy, toplantıda, Suriyeli iş insanlarına İskenderun Körfezi'nin ticari avantajlarını anlattı.
İskenderun Limanı'na 750 milyon dolara yakın yatırım yaptıklarını belirten Arısoy, "Suriye'ye en yakın liman olma özelliğini taşıyan İskenderun Limanı Halep'e 143 kilometre uzaklıktadır. Ayrıca Erbil, Tebriz ve Bağdat gibi noktalara geçiş yolu olabilecek konumdadır. Irak'ın güneyine Süveyş Kanalı'nı geçip Arap Yarımadası'nı dolaşarak gitmek yerine İskenderun Limanı üzerinden gitmek çok kısa bir yol ve avantajdır." ifadelerini kullandı.
"Hatay'da 1300 Suriyeli firma var"
İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Levent Hakkı Yılmaz da Hatay'da 1300 Suriyeli firmanın olduğunu söyledi.
Bu şirketlerin bir kısmının ithalat ve ihracatla uğraştığının altını çizen Yılmaz, "Biz Hatay'da faaliyet gösteren Suriyeli iş insanlarının İskenderun Körfezi'ndeki limanları tercih etmelerini istiyoruz." şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından Suriyeli iş insanlarının lojistik sektöründeki konumları ve yaşadıkları sorunlar ele alındı.
Toplantıya Hatay milletvekilleri, oda başkanları ve iş insanları katıldı.

İskenderun Limanı, İskenderun, Hatay, Güncel

Kaynak: AA

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