Haberler » Güncel » Suriyeli kadın oğluna 'barış' adını verdi - Haber

Suriyeli kadın oğluna 'barış' adını verdi

Suriyeli kadın oğluna 'Barış' adını verdiMİLLİ Savunma Bakanlığı, Suriye'nin Resulayn Hastanesi'nde doğum yapan 'Cuheyna' isimli kadının, Barış Pınarı Harekatı'ndan dolayı kavuştukları huzur ve güven ortamı nedeniyle oğluna 'Barış' adını verdiğini açıkladı.

17.12.2019 17:42 | Son Güncelleme: 17.12.2019 17:43
Suriyeli kadın oğluna 'Barış' adını verdi
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Suriye'nin Resulayn Hastanesi'nde doğum yapan 'Cuheyna' isimli kadının, Barış Pınarı Harekatı'ndan dolayı kavuştukları huzur ve güven ortamı nedeniyle oğluna 'Barış' adını verdiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kısa süre önce dünyaya gelen 'Pınar' bebeğimizden sonra 'Barış' bebeğimiz de dünyaya gözlerini açtı. Resulayn'da doğum yapan Cuheyna kardeşimiz, Barış Pınarı Harekatı'ndan dolayı kavuştukları huzur ve güven ortamına atfen oğluna 'Barış' ismini verdi" denildi.
Açıklamada, doğum yaptıktan sonra hastanedeki görüntüleri paylaşılan Suriyeli kadın ise, "Sizden Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum, yardımınız için. Allah Türk askerine kuvvet versin. Allah sizi ve reisinizi kötü insanlardan korusun. Benim oğlumun adı Barış" dedi. Paylaşımda, annesinin kucağında yer alan Barış'ın görüntülerine de yer verildi.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR ANKARA, (DHA)
Suriyeli kadın oğluna 'barış' adını verdi

Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

18:31 Silivrili sanayiciler "Yerli Malı Haftası" etkinliğinde ürünlerini sergiledi - Haber
18:30 Karabük yemek yaparken, engel tanımadılar - Haber
18:30 Silivrili sanayiciler "Yerli Malı Haftası" etkinliğinde ürünlerini sergiledi - Haber
18:30 Zambiya hükümeti, Fetullahçı Terör Örgütü'ne ait bir kampüsteki üç okulu kamulaştırdı. - Haber
18:30 Hakkari'de "özel güvenlik bölgesi" uygulaması - Haber
17:34 Palandöken'de, gün batımında ortaya çıkan insan silüeti vatandaşın ilgisini çekti - Haber
17:25 Market çalışanı, parasını vermeden meyve yiyen turisti bıçakladı - Haber
17:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe kritik görüşmeler - Haber
16:46 Sahte üsteğmen 5 kişiyi dolandırdı - Haber
16:26 3 bin liralık telefonun çiftini 350 liraya bulunca sipariş etti, paketi açınca büyük şoku yaşadı - Haber
17.12.2019 18:34:49