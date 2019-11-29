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Murat Karayılan'dan terör örgütü YPG/PKK'ya alçak talimat: Siyasilere suikast yapın

Adana'da terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik soruşturma kapsamında tutuklandıktan sonra itirafçı olan Suriyeli kadın terörist, ifadesinde terör örgütü elebaşı Murat Karayılan'ın örgüt üyelerine Türkiye'de siyasilere suikast düzenlenmesi emrini verdiğini açıkladı.

29.11.2019 14:41 | Son Güncelleme: 29.11.2019 15:03

Polisin temmuz ayında yakalamasının ardından hakkında 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen Suriye uyruklu Miray H. (20) ile ilgili iddianamede yeni detaylara ulaşıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, YPG/PKK'nin şifreli haberleşme için WhatsApp üzerinden özel 'emoji' şifreleri oluşturduğunu itiraf eden Suriyeli kadın terörist, PKK ile DEAŞ'ın işbirliği konusunda aldıkları talimatı anlattı. Öte yandan itirafçı terörist; Karayılan'ın, Türkiye'de siyasilere suikast düzenlenmesi yönünde emir verdiğini söyledi.

Miray H. ifadesinde örgüt içinde suikast ve sabotaj eğitimleri aldığını ve 2019 yılında YPS (PKK yapılanması) içinde görevlendirildiğini söyledi. Örgütün eğitimlerine katıldığını belirten terörist Miray H, "Yoğunlaşma eğitimlerinde bize çukur ve barikat olaylarında teröristlerin tuttuğu günlükler okutuluyordu. YPG/PKK eylem yaptıracağı militanı ideolojik eğitimini başarıyla tamamlamış, metropol yaşamına çabuk uyum sağlayan, güzel Türkçe konuşan, hızlıca karar verebilen soğukkanlı kişiler arasından dikkatlice seçiyordu. Yoğunlaşma eğitimleri açık ve kapalı olmak üzere ikiye ayrılır. Kapalı eğitim 6 ay sürer ve tamamen gizli yürütülürdü" ifadelerini kullandı.

"ELEBAŞI TOPLANTIYA GELDİ"

YPG içinde istihbarat amacıyla kurulan 'NLP' adlı birimin tek hedefinin Türkiye olduğunu kaydeden Miray H., "NLP adlı istihbarat birimi, DEAŞ terör örgütünün içine milisler göndererek eylem yaptırır. DEAŞ'lı gibi görünen örgüt mensupları, eylemlerini Türkiye'ye karşı yaparak hedef şaşırtmaya çalışır" beyanında bulundu. Miray H., sabotaj eğitimi aldığı sürede kendisiyle bazı örgüt mensuplarının 25 Ocak ve 16 Mayıs'ta yapılan iki toplantıya katıldığını, bunlardan ilkine terörist Karayılan'ın da geldiğini, ikincisinde ise mektubunun okunarak yakıldığını ileri sürdü. Örgütün yeni stratejilerinden birinin 'DEAŞ ile eylem düzenlemek' olduğuna işaret eden Miray H., şunları söyledi:

"MEKTUP OKUNUP YAKILDI"

"PKK/YPG olarak DEAŞ'ın yapacağı eylemlere gerek mühimmat, gerek milis-işbirlikçi olmak üzere destek verilmesi gerektiği 'Cemal' kod adlı Murat Karayılan tarafından yazılan ve bize okunan mektubun içeriğinde geçmiştir. Mektupta ayrıca 8 örgüt mensubu olarak gönderileceğimiz illerde saldırı gerçekleştirmememiz durumunda deşifre olmamış diğer örgüt mensuplarının saldırılarda bulunması talimatı vardı. Toplantılarda her fırsatta 'talimat beklemeden eylem yapın' diyorlardı.

SİYASİLERE SUİKAST TALİMATI

Ayrıca üst düzey bürokratlara ve siyasetçilere hediye paketi şeklinde hazırlanmış bomba düzenekleri gönderilerek eylem yapılması yönünde emirler de verildi."


Murat Karayılan'dan terör örgütü YPG/PKK'ya alçak talimat: Siyasilere suikast yapın

Murat Karayılan, YPG, Güncel


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