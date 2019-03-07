Gaziantep
'te "Suriyeli Kadın ve Kız Çocuklarının ve Ev Sahibi Toplumun Dayanıklılığının Arttırılması" projesi kapsamında, Birleşmiş Milletler
(BM
) Kadın Birimi ve Gaziantep Üniversitesi
(GAÜN) Hukuk Fakültesi
iş birliğinde söyleşi ve film gösterimi yapıldı.
GAÜN Hukuk Fakültesi Konferans Salonu'nda, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
dolayısıyla düzenlenen programda, Suriye'den kaçan bir anne ve kızın yaşam mücadelesinin anlatıldığı "Küçük Kurşunlar" ve habercilik yapan bir kadının çobanlığa dönmesinin anlatıldığı "Toprağa Dönüş
" isimli iki kısa film izlendi.
BM Kadın Birimi Mülteci Programı Yöneticisi Zeynep Aldemir Koyuncu, GAÜN Hukuk Fakültesinin kendilerine bu etkinlik için kapılarını açtığından dolayı mutluluk duyduğunu belirtti.
Koyuncu, BM Kadın Birimi'nin Türkiye
'de çalıştığı alanlara değinerek, "Neden bu programı GAÜN Hukuk Fakültesi ile yapıyoruz? Kadınların erkeklerle aynı miktarda, aynı biçimde adalete erişiminin sağlanmasında sizlerin çok önemli bir rolü var ve olmaya da devam edecek. Aynı zamanda kadınların hakları konusunda bilgilendirilmesi yine sizlerin aracılığınızla olacak. Bu nedenle burada bu film gösterimini sizlerle beraber yapıyor olmak bizim için çok önemli." dedi.
Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emine Koban da verdikleri eğitimlerde ve sosyal sorumluluk çalışmalarında öğrencilerin hak temelli ve özellikle insan odaklı bir yaklaşımı içselleştirmelerini önemsediklerini belirterek, "Ülkemizde ve dünyada kadınların güçlenmesiyle tüm toplumun kazanacağına dair ortak düşüncemiz ile BM Kadın Birimi ile yapacağımız bu çalışmaların bundan sonraki dönemde de devam edeceğini düşünüyoruz." ifadesini kullandı.
BM Kadın Birimi'nin teklifini kabul ederek üniversitede farkındalığı arttırmayı amaçladıklarını ifade eden Koban, şunları kaydetti:
" Türkiye İstatistik Kurumu
'nun 2018 yılı verilerine göre, Türkiye'de kadınların iş gücüne katılımı yüzde 32,5 iken şirketlerde üst düzey ve orta kademe yönetici pozisyonundaki kadın oranı yüzde 16,7 olarak gerçekleşiyor. Kadın milletvekili oranı dünya ortalaması yüzde 24,1'in altında ve bizde de yüzde 17,8. Bu oranların yükselmesini ben de bir kadın olarak arzu ediyorum."
Film gösteriminin ardından Koyuncu'nun moderatörlüğünde Araştırma Görevlisi Duygu Dağlıoğlu ve İşletme Bölümü öğrencisi Lava Khalil, söyleşi gerçekleştirdi.
Birleşmiş Milletler, Güncel
Kaynak: AA